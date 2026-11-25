De cara al próximo gran evento cinematográfico de Marvel Studios, Vengadores: Doomsday, cuyo estreno en cines está fijado para el próximo 17 de diciembre de 2026, hay una selección necesaria de 15 películas y series que conviene tener frescas para llegar preparado a la sala de cine.

Lejos de tener todas el mismo peso narrativo, cada entrega cumple una función concreta dentro de la historia: unas sirven para comprender cómo funciona el multiverso, otras recuperan a personajes que el público llevaba años sin ver en pantalla y varias presentan a los nuevos protagonistas y equipos que se unirán a la próxima gran batalla.

Para seguir el mejor orden, el recorrido comienza mirando hacia los mutantes de la era Fox con X-Men, película que presenta a la patrulla X original de aquella etapa con personajes emblemáticos como Magneto, Cíclope y el profesor X.

A continuación estaría X-Men: United, secuela que introduce a Nightcrawler, un personaje al que volverá a interpretar Alan Cumming, antes de viajar a los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel con Capitán América: El primer vengador, pieza fundamental para entender el origen de los Vengadores.

Después tenemos a las grandes reuniones de superhéroes y de los pilares de la Saga del Infinito. En este tramo se sitúan Los Vengadores, película que reunió por primera vez al equipo original; Vengadores: Infinity War, centrada en la primera guerra contra Thanos; y Vengadores: Endgame, título imprescindible para comprender las consecuencias del chasquido y el cierre de toda una etapa en la franquicia.

También resulta imprescindible la serie Loki para entender cómo funcionan el tiempo y los multiversos en Marvel, seguida de Doctor Strange en el multiverso de la locura, que profundiza en las realidades alternativas, y de SpiderMan: No Way Home, otra pieza fundamental del multiverso.

Después deberíamos ver Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, que presenta a un personaje que también estará en Doomsday y resulta especialmente relevante por sus escenas poscréditos, y continuar con Black Panther: Wakanda Forever, que recupera a los personajes de Wakanda.

A continuación estarían Capitán América: Brave New World, donde se presenta al nuevo Capitán América y a Hulk Rojo; Thunderbolts*, que introduce a los nuevos Vengadores; Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, película que presenta a la familia fantástica; y, como cierre, ver Deadpool y Lobezno, encargada de conectar de forma directa el Universo Cinematográfico de Marvel con los X-Men de Fox.