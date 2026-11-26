Tras protagonizar Bajo el volcán, William Levy vuelve a meterse en la piel del capitán Torres en Bajo el fuego, y esta vez comparte pantalla con su hija Kailey.

Levy ha explicado que volver a ponerse en la piel del capitán Torres ha sido una experiencia "hermosísima", especialmente por la posibilidad de trabajar de nuevo junto al cuerpo real de la UME y conocer de cerca sus experiencias y las situaciones a las que se enfrentan fuera de los rodajes.

El actor ha destacado que una de las principales enseñanzas que ha extraído de esta colaboración es la importancia de mantener la calma en situaciones de emergencia. "Si las personas afectadas ven a un profesional nervioso, ellos se pondrán más nerviosos todavía. Cuando todos corren, se convierte todo en un caos", ha explicado.

En esta segunda entrega, el personaje afronta también una historia más emocional, marcada por una relación sentimental del pasado y una nueva oportunidad amorosa. Además, Levy comparte por primera vez pantalla con su hija Kailey, de quien se ha mostrado "muy orgulloso" por el trabajo realizado, especialmente en las escenas de mayor dificultad emocional.

"Me decía: 'Papi, déjame que quiero hacer las cosas como yo creo'. Le intentaba dar consejos, pero a veces uno se tiene que dar cuenta también de que tiene que dejar de ser su padre en este ambiente", ha relatado.

Levy, que también ha participado en la producción de la película, ha destacado la oportunidad de trabajar junto a Eduardo Campoy, a quien ha definido como "una leyenda". Sobre una posible tercera entrega de la saga, ha avanzado que ya existe un guion y que le gustaría que la próxima emergencia fuera un terremoto, con el objetivo de mostrar el sufrimiento de quienes atraviesan este tipo de situaciones.

Por último, el actor ha reivindicado la labor de los profesionales de emergencias, que "se arriesgan todo el tiempo" para ayudar a los demás. "No cualquiera lo haría y esta gente siempre lo hace", ha concluido.