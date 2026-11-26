Paris Brosnan, de 25 años, hijo menor del actor Pierce Brosnan y de la periodista Keely Shaye Smith, ha respondido a las acusaciones de nepotismo en torno a su incipiente carrera en la interpretación.

Y es que según ha expresado en una entrevista concedida por el joven artista a Vanity Fair España, Paris asegura que obtuvo su primer papel protagonista en la comedia dramática Seniors por mérito propio y sin que el cineasta conociera su apellido.

"El director [Lance Clark] vio una foto mía de una sesión que hice con un amigo y dijo: 'Quiero que este chico sea el protagonista de mi película'. No creo que supiera quién era yo; ni siquiera sabía mi nombre todavía. Me gustó que me eligieran de esa manera", añadía el joven intérprete.

En esa misma conversación, subrayaba lo que significó para él ese proceso de selección: "Eso significaba que se me valoraba por mi talento y por lo que podía aportar al puesto, no por mis antecedentes ni por mis conexiones familiares".

Asimismo, dejó clara su postura respecto a su apellido: "Estoy orgulloso de mis orígenes, pero es importante para mí construir algo que realmente sienta como mío. Sé que eso lleva tiempo, y quiero que mi trabajo hable por sí mismo".

Antes de protagonizar Seniors (película estrenada en los cines estadounidenses en octubre en la que interpreta a un adolescente problemático con aspiraciones de escritor que encuentra una mentora inesperada mientras realiza servicio comunitario en una residencia de ancianos), Paris debutó en la gran pantalla en 2025 junto a su padre en el wéstern The Unholy Trinity.

Según explicaba en Vanity Fair España, la oportunidad surgió mientras él y su hermano mayor, Dylan, pasaban unos días con Pierce en Montana durante el rodaje: "Era la película de mi padre, y yo no tenía ninguna intención de aparecer en ella. Todo surgió de forma muy natural: mi padre me sugirió que tuviera un pequeño momento delante de la cámara".

Sobre aquella primera experiencia en el set de The Unholy Trinity, Paris recordaba el ambiente familiar de la producción: "Todos fueron bienvenidos al proyecto; creo que la hija del director estaba en la película, y algunos conductores y miembros del equipo tuvieron su momento como bien. Fue realmente agradable. No lo abordé pensando: 'Este es mi debut como actor'. Fue más bien un momento divertido para compartir con mi padre y mi hermano".

No obstante, aquel rodaje despertó su vocación interpretativa: "Fue una experiencia muy especial poder actuar junto a mi padre, y despertó mi curiosidad por explorar más a fondo esa faceta del cine", confesaba.

Pierce Brosnan | Getty

Por su parte, Pierce Brosnan ya había defendido anteriormente la decisión de su hijo de dedicarse a la actuación, señalando en declaraciones a la revista The Sunday Times en agosto que su famoso apellido no debía frenarle, aunque le aconsejó que tendría que formarse y estudiar si quería triunfar.

Aunque Paris reconoce las ventajas de ser hijo de una estrella de Hollywood, insiste en que su infancia fue sorprendentemente normal: "Cenamos juntos prácticamente mucho días y celebramos las fiestas juntos. Mi hermano y yo crecimos con unos padres maravillosos; mi padre nos llevaba al colegio y nos cocinaba. Tenemos la suerte de tener unos padres maravillosos que nos inspiran, independientemente de a qué se dediquen."

Decidido a compaginar la interpretación con su otra gran pasión, la pintura (disciplina con la que regresará a Londres a principios del próximo año para presentar una nueva exposición tras debutar en el Reino Unido en la galería Clarendon Fine Art de Mayfair el pasado mes de febrero), Paris adelantó sus próximos pasos profesionales: "Más estudios de actuación, perfeccionar mi oficio, aprender, tratar de mejorar y... muchas audiciones. Tengo muchas ganas de formar parte de más proyectos, hacer películas y colaborar con gente a la que admiro".