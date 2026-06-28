Tim Allen confiesa cuál es la escena más "inquietante" de Toy Story 5: "Soy literalmente un niño de 8 años"

Tras más de tres décadas acompañando a varias generaciones de espectadores, Toy Story ha estrenado una nueva aventura. La quinta entrega de la saga de Pixar ha reunido de nuevo a Woody, Buzz y Jessie en una historia que explora la influencia de la tecnología moderna en los juguetes.

Junto a la vuelta de Tom Hanks o Joan Cusack, tras 11 años alejada de Hollywood, Tim Allen sigue sintiendo una conexión muy cercana con su personaje y por ello no ha evitado comentar una de las escenas más comentadas de la película.

Tim Allen junto a un disfraz de Buzz Lightyear en la presentación de Toy Story 5 | Gtres

Durante una entrevista con Us Weekly, el actor se sinceró sobre el momento en el que Buzz y Jessie se besan. Un momento que le provocó una cierta incomodidad, tal y como ha dicho.

"Cuando hago Toy Story, soy literalmente un niño de 8 años. Esa es la personalidad que siento que tiene Buzz, la de mi hijo de 11 años. Así que pienso: '¡Oh, Dios mío, no, ¿estoy haciendo eso?!'", ha señalado, calificando la escena de "inquietante".

Allen comparó esa inmadurez con la forma en que su hija menor, Elizabeth, de 17 años, solía comportarse cada vez que había una escena romántica en una película.

"Cada vez que hay una escena de besos, todos se quedan en silencio en la sala, especialmente cuando Elizabeth era más joven. Y así fue exactamente como reaccioné", recordó cuando Buzz besó a Jessie.

Buzz y Jessie en la saga Toy Story | Pixar/Disney

También ha confesado, OJO SPOILERS , que se sintió igual de incómodo cuando leyó por primera vez el guion de Toy Story 5, que termina con una boda simulada para Buzz y Jessie organizada por Bonnie y su nueva amiga Blaze.

"Recuerdo que cuando lo leí por primera vez, dije: '¿Van a enseñar esto?' Es como la calva de Woody. Los sacas de la animación y te llevas a cuestiones dramáticas más profundas. ¿Pueden casarse?", dudó aunque el momento terminó por convencerle. "Me encantó porque afecta a todos los presentes. Ya sabes, a los adultos, y luego a los niños, que dicen: '¡Qué asco!'. Se produce una mezcla de reacciones".