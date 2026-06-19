La actriz Daveigh Chase estuvo desaparecida durante 10 años antes de morir: "Pensé que la habían secuestrado"

La trágica muerte de Daveigh Chase a los 35 años a causa de una meningitis y una infección sanguínea ha destapado una de las realidades más oscuras, misteriosas y desgarradoras de la industria del cine.

Tras confirmarse el fallecimiento de la inolvidable niña de The Ring y voz de Lilo y Stitch, su exrepresentante y productor de Hollywood, John Ryan Jr., ha concedido una impactante entrevista en exclusiva para Entertainment Weekly que ha dejado a todo el mundo en shock.

La actriz Daveigh Chase en 2011 | Cordon Press

Ryan Jr. ha revelado que la actriz llevaba más de diez años completamente desaparecida para su círculo íntimo antes de su muerte. El calvario comenzó a finales de 2015, justo después de que la joven plantara por completo a un magnate del cine y perdiera su teléfono, dejando todas sus pertenencias en casa del productor: "Rob Reiner nos llamó y tenía un papel para ella, pero nunca apareció. Nos dijo: 'Tengo un papel del que quiero hablar con ella, ¡que venga!'. Y al día siguiente, cuando le preguntamos: '¿Qué tal fue la reunión?', nos respondió: 'Nunca vino'. Entonces pensamos: 'Vale, algo raro está pasando'. Al principio, pensé que la habían secuestrado o algo así, y luego empezamos a atar cabos".

Debido al carácter sumamente introvertido de la actriz, que solía aislarse temporalmente en el desierto o en Las Vegas de forma voluntaria, sus allegados no denunciaron formalmente la desaparición ante la policía, asumiendo que regresaría para continuar con su carrera tras sus últimas películas de 2016, Jack Goes Home y American Romance.

Sin embargo, Chase cortó la comunicación de golpe. Aunque había estado ingresada en centros de rehabilitación tiempo atrás, el mánager asegura que en ese momento estaba limpia: "Le gustaba beber de vez en cuando; bebía más que consumía drogas duras. Estaba bien. Estuvo sobria un tiempo antes de desaparecer... todo iba bien. Ninguno de nosotros pensó que recaería".

Daveigh Chase, actriz de The Ring | Reuters

Tras años de preocupantes rumores y de ocupar titulares por ser arrestada en un coche robado o interrogada por dejar a un hombre moribundo en un hospital en 2017, la alerta roja saltó hace seis meses al recibir un durísimo vídeo de ella malviviendo en la indigencia en Skid Row (Los Ángeles). "Corrí hacia allí, pero cuando llegué, ya se había ido. Desde entonces la hemos estado buscando. Hemos contratado detectives privados para que la busquen", confiesa.

El representante ha desvelado que se encontraba en pleno proceso de preparación de un proyecto documental titulado provisionalmente Finding Lilo para volcar a la opinión pública en su búsqueda masiva, cuando le golpeó la noticia de su fallecimiento.

Al ser cuestionado sobre por qué no denunció públicamente esta desaparición de una década antes, Ryan Jr. se ha mostrado muy contundente sobre sus motivos para protegerla: "No creí que fuera mi historia para contar. No quería exponer a mi hermana pequeña. Teníamos la esperanza de que volviera, y todos habrían asumido que había estado retirada estos últimos 10 años. Pero cuando empecé a oír cosas como Skid Row y todo eso, pensé: 'Vale, ahora vamos a llamar a todos los coches'. Una vez que conseguí el vídeo de ella y vi lo mal que se veía, dije: 'Tenemos que involucrar al público en esto. Ya no quiero proteger la marca. Quiero proteger a la chica'".

Daveigh Chase de pequeña junto a Drew Barrymore | Reuters

La idea inicial de la producción audiovisual era pedir ayuda desesperada en las redes sociales apelando a la nostalgia de los espectadores: "Queríamos que el mundo supiera algo así como: 'Oye, esta chica de la que te disfrazas para Halloween lleva desaparecida 10 años y necesitamos la ayuda de internet para encontrarla'".

Ahora, el trágico desenlace de la actriz obligará a reescribir por completo el proyecto: "Ahora vamos a darle un giro y convertirlo en un documental que celebre su vida".

El productor, que gestionaba su carrera de forma totalmente gratuita tras haber vivido ella una infancia muy difícil, ha querido despedirse ensalzando su figura por encima de los trágicas circunstancias que la persiguieron en su última década: "Era la chica más dulce del planeta, la mejor celebridad con la que he tenido la oportunidad de trabajar. Era tan amable".