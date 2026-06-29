Louis Partridge confiesa cómo Millie Bobby Brown le ayuda a afrontar la presión mediática tras su ruptura con Olivia Rodrigo

Louis Partridge y Millie Bobby Brown vuelven a formar equipo para presentar la esperada película Enola Holmes 3. Tras varios años trabajando juntos en la exitosa saga de Netflix, los dos jóvenes actores presumen de una sólida amistad que traspasa las pantallas.

Ha sido precisamente durante la promoción de esta tercera entrega donde Partridge ha querido poner en valor la madurez de su compañera, desvelando que recurre habitualmente a ella en busca de consejos prácticos para lidiar con la presión de la industria: "Ella ha estado en el negocio durante tanto tiempo. Lo ha llevado tremendamente bien."

"Ella lo ha tenido mucho peor que yo. Ha tenido muchísimos más ojos puestos en ella desde una edad incluso más joven. Y tengo mucho respeto por la forma en que se comporta y la forma en que lo ha manejado. Sabe lo que es importante para ella y sabe lo que no lo es. Y será firme al respecto. Creo que es un poco leyenda en ese sentido", confesaba a Entertainment.

Esta necesidad de buscar un refugio y blindar su intimidad coincide con el complejo momento mediático al que se enfrenta el actor, cuyo nombre se ha convertido en el centro de todas las miradas tras el lanzamiento del último disco de la cantante Olivia Rodrigo, donde se habla abiertamente de su reciente ruptura sentimental.

Olivia Rodrigo y Louis Partridge | Cordon Press

Al ser preguntado por las constantes especulaciones que rodean su entorno debido a este álbum, el intérprete ha dejado claro que las experiencias que está viviendo en este momento le están ayudando a relativizar el impacto: "Cada vez me importa menos, lo cual es algo maravilloso. Pero sí me importaba mucho cuando era más joven y estoy creciendo hacia darme cuenta de lo que es realmente importante en la vida de uno, lo que me hace feliz, y ese es un muy buen sentimiento".