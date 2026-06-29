Los hijos de Britney Spears sorprenden desfilando en París: Así están Sean Preston y Jayden con 20 años

Sean Preston y Jayden James acaban de dejar atrás la privacidad de su adolescencia para irrumpir con fuerza en la industria de la moda (y de los nepo babies)

Los hijos de Britney Spears y Kevin Federline se han convertido en la gran sensación de la pasarela masculina Primavera/Verano 2027 de Vetements en Francia.

Aunque el hermano mayor, Sean Preston, ya ha cumplido los 20 años, su hermano Jayden todavía tiene 19; una cercanía de edad que no ha impedido que ambos hayan derrochado complicidad.

Mientras Preston desfilaba con un estructurado abrigo largo de seda negro y corbata a juego, Jayden ha optado por un estilo mucho más urbano con una camiseta blanca de tirantes, vaqueros arrugados y una cadena plateada.

Sean Preston, hijo de Britney Spears | Getty Images

Este inesperado debut de los hermanos Federline en la capital francesa se ha vivido en un desfile repleto de rostros conocidos, donde compartieron pasarela con la mismísima Sharon Stone ante la atenta mirada de North West en la primera fila.

Jayden Federline, hijo de Britney Spears | Getty Images

Esta inmersión en la alta costura marca una nueva etapa para los jóvenes, quienes en los últimos años habían mantenido un perfil muy discreto tras mudarse temporalmente a Hawái con su padre.

Además de este hito profesional, ambos se han consolidado como un pilar fundamental para su madre en sus momentos más complejos.

Este proceso de madurez y la inquebrantable unión fraternal que demuestran ya fue adelantado por el propio Kevin Federline en sus memorias de 2025, You Thought You Knew, donde plasmó el orgullo que siente al ver el camino que han tomado sus hijos hacia la adultez.

Una nueva generación que empieza a construir su propio legado con paso firme bajo los focos de las pasarelas internacionales.