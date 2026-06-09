El espontáneo discurso de Knox, hijo de Angelina Jolie, en su graduación: "¡Voy a dejarlos inconscientes!"

El hijo menor de Angelina Jolie y Brad Pitt, Knox Jolie, se ha convertido en el gran protagonista de la actualidad internacional al celebrar dos importantes hitos vitales en un mismo día.

El joven de 17 años vivió una jornada frenética en Los Ángeles el pasado 5 de junio, que comenzó por la mañana con su graduación de la escuela secundaria.

Durante la ceremonia, en la que estuvo arropado desde el público por su madre, Knox subió al escenario y sorprendió a todos los asistentes al desvelar en su propio discurso el plan que tenía preparado para esa misma noche: "Esta noche voy a pelear en Total Sonic Knockout 5 a las 12:45 a. m., así que no se lo pierdan".

Ante los vítores del público, el adolescente no dudó en lanzar un mensaje muy sonriente para sus rivales: "¡Voy a dejarlos inconscientes!".

Y pocas horas después de recibir su diploma, Knox cambió la toga por los guantes de boxeo para participar en una competición local de Muay Thai.

Las imágenes del evento deportivo muestran al hijo de los actores realizando un hábil combate de exhibición e intercambiando puñetazos y patadas con su oponente sobre la lona.

Esta faceta no es nueva para él, ya que lleva tiempo entrenando de manera seria y en julio de 2025 ya se alzó con la victoria en una competición técnica por puntos de la IKF.

Con este espectacular despliegue físico y demostrando su gran destreza en las artes marciales, el joven acaparó todas las miradas en una cita que ha recordado de forma inevitable a una de las películas más icónicas de su padre: El club de la lucha.