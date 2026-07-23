Millie Bobby Brown, devastada tras conocer la trágica muerte de la actriz Kaylee Hottle a los 18 años: "Duele mucho"

Hollywood continúa consternado tras confirmarse el trágico fallecimiento en un accidente de tráfico de la actriz Kaylee Hottle a los 18 años.

Tras conocerse la triste noticia comunicada por su padre, su compañera de reparto en la saga Godzilla vs. Kong, Millie Bobby Brown, ha compartido una fotografía en blanco y negro de Hottle sosteniendo un muñeco de King Kong para rendirle homenaje: "Me duele muchísimo oír esto. Te echaremos mucho de menos, Kaylee".

Kaylee Hottle via stories de Millie Bobby Brown | Instagram Millie Bobby Brown

La joven de 22 años compartió elenco con la intérprete en la superproducción de 2021 Godzilla vs. Kong, donde Hottle interpretaba a Jia, la niña capaz de comunicarse con el gigantesco simio mediante lenguaje de signos.

Las muestras de dolor dentro de la industria también han llegado después de conocerse la causa de su muerte por parte de la oscarizada Marlee Matlin, referente de la comunidad sorda en la pantalla.

Matlin, que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la prometedora actriz, expresó su pesar a través de las redes sociales con un sentido mensaje: "Estoy completamente destrozada por el fallecimiento de la dulce Kaylee Hottle. Que su belleza y talento sean un recuerdo eterno. Fue un gran privilegio haber conocido a Kaylee el año pasado. Por favor, sean amables unos con otros. Tómense el tiempo para escuchar a sus hijos."