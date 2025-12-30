Ryan Coogler explica cómo era el guion de Black Panther 2 que Chadwick Boseman jamás pudo leer: "Chad iba a arrasar"

Chadwick Bosemanfalleció en agosto de 2020 tras una batalla contra un cáncer de colon que muy pocos sabían que estaba librando. La muerte del eterno Rey de Wakanda dejó un hueco imposible de llenar en Marvel y en Hollywood en general. Tanto es así que todavía hoy, cinco años después de su muerte, sigue siendo recordado por quienes lo conocieron.

El director de Black Panther, Ryan Coogler, ha hablado en incontables ocasiones de cómo fue Boseman en vida y lo mucho que significó para la industria. Sin embargo, hasta la fecha, no había dado detalles de la idea que tenía en mente para la secuela de la historia de T'Challa, donde su protagonista regresaba al UCM.

Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman y Letitia Wright en 'Black Panther' | Marvel

Ahora bien, no era una simple idea: el guion estaba completo. "La verdad es que lo terminé y él estaba demasiado enfermo para leerlo", ha confesado en una reciente entrevista: "Estaba en un punto en el que no iba a pasar".

"Me esforcé mucho en esa versión de la película porque sentí que había llegado a conocer a Chadwick como actor", continúa Coogler para, acto seguido, elogiar el trabajo del intérprete: "Le di muchas vueltas a Chad en la primera Black Panther, pero me di cuenta de que apenas estaba arañando la superficie. Fue como si le cayera una losa encima".

Simone y Chadwick Boseman | Getty

De igual modo, el director ha querido detallar cómo era originalmente la secuela; en la que todo se centraba en la relación del protagonista con su heredero. "Lo más importante del guion era el Ritual de los 8, según el cual, cuando un príncipe cumple ocho años, debe pasar ocho días en el bosque con su padre", comienza explicando: "Durante esos ocho días, deben adentrarse en el bosque sin herramientas, y el príncipe debe escuchar y hacer todo lo que su padre le pide. Pero la regla es que durante esos ocho días, el príncipe puede hacerle cualquier pregunta a su padre y este debe responder".

Así pues, esta idea "era una versión diferente a la de Namor", quien finalmente fue el villano de Black Panther 2: "Tenía que lidiar con alguien increíblemente peligroso; pero, debido a este ritual, su hijo tenía que estar a su lado todo el tiempo mientras él participaba en negociaciones, peleas y demás. Su hijo tenía que estar ahí mismo o violarían este ritual que nunca se había roto".

Tenoch Huerta es Namor en 'Black Panther: Wakanda Forever' | Marvel Studios

"Eso era la película. Una locura. Y Chad iba a arrasar, pero la vida es como es", sentencia sobre el tema.

Sin embargo, también ha querido hacer referencia a la tercera parte de la franquicia. Y es que, según ha revelado, "está contando historias que quiere contar" y Black Panther 3 "es una película que le entusiasma muchísimo".

"Significaba mucho para mí, pero después de su fallecimiento, su familia y sus amigos me contaron lo mucho que significaba para él, lo cual me dejó bastante mal", concluye Coogler: "Me pregunto si él sabía lo mucho que significaba para mí".

Chadwick Boseman supo ganarse el corazón de sus compañeros y de los fans en vida y, a pesar de su muerte, el legado que dejó en el mundo del cine jamás se borrará. Algo que Ryan Coogler recuerda cada vez que tiene ocasión de hablar sobre el intérprete que lo llevó a la cima de Marvel.