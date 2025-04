La queja pública de Hugh Jackman sobre Ryan Reynolds tras rodar Deadpool y Lobezno

En medio de su cada vez más complicado divorcio con Deborra Lee Furness, Hugh Jackman sigue disfrutando de darlo todo cantando y bailando sobre los escenarios de la ciudad de Nueva York, desde Broadway hasta su más reciente show en el icónico Radio City Music Hall. Allí presenta From New York, With Love, un espectáculo cargado de mucha música y actuaciones inolvidables.

Durante uno de sus shows, el actor ha querido hacer una queja pública dirigida a su amigo y coprotagonista en Deadpool y Lobezno, Ryan Reynolds. Según informa Daily Mail, Jackman ha expresado ante el público su decepción por haber sido excluido del número musical inicial de la exitosa película de Marvel.

"No se lo digas a Ryan… No necesito estar en todas las escenas de la película. Pero Ryan es el guionista. Y cuando veo el guion, noto que la única escena en la que no aparezco es la secuencia inicial… que resulta ser un número de baile con una canción de NSYNC interpretado por Ryan", comenta entre risas. Luego, añade con tono irónico: "La única escena en la que no salgo tiene baile. Ryan tiene mucho talento, ¿pero bailar?".

Ryan Reynolds y Hugh Jackman en una escena de Deadpool y Lobezno | Marvel Studios

El comentario provocó las carcajadas del público, y para sacarse la espina de no haber podido participar en la escena musical, el actor se animó a bailar el icónico tema Bye Bye Bye (2000) junto a su entrenadora y exbailarina, Beth Lewis.