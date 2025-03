Hugh Jackman, arrastrado al juicio de Blake Lively y Justin Baldoni: por qué harán declarar al amigo de Ryan Reynolds

Parece ser que Taylor Swift no ha sido la única afectada por la batalla legal entre su buena amiga Blake Lively y Justin Baldoni. Ahora es Hugh Jackman quien se ha visto involucrado en este drama que ya va camino de los juzgados.

El juicio está previsto para el 29 de marzo de 2026 y ambas partes ya preparan sus defensas. En todo este proceso legal, varias estrellas se han visto salpicadas por toda esta vorágine continuada de acusaciones y, según las fuentes, algunas serán llamadas a declarar. Todo comenzó cuando Lively demandó a su coprotagonista de It Ends With Us, Baldoni, por acoso sexual en el set y represalias. Tras esto, el actor contrademandó, incluyendo a Ryan Reynolds, el marido de Lively, en la demanda.

Durante estos meses, el caso se ha convertido en uno de los más mediáticos de Hollywood y no ha parado de salir información al respecto. Ahora, una fuente asegura a DailyMail que Jackman "será depuesto si esto llega a juicio" debido a que el equipo legal de Baldoni quiere conocer "el alcance completo de la conducta de Reynolds" durante la grabación de la película de su mujer.

"Como buen amigo de Ryan, que protagonizó la película (Deadpool y Lobezno) junto a él y estuvo con la pareja muchas veces en privado durante ese tiempo, su testimonio probablemente será crucial. No van a dejar tierra sin remover", afirma la fuente.

Hugh Jackman, Blake Lively y Ryan Reynolds en la premiere de It Ends With Us | Cordon Press

También ha señalado que Jackman "ayudó a promover It Ends with Us" y que Reynolds pareció incluir "varias críticas no tan sutiles sobre Baldoni" en Deadpool y Lobezno. "Es poco probable que Hugh no estuviera al tanto de esto", añade.

Durante la película protagonizada por Jackman y Reynolds, se muestra a un personaje llamado Nicepool que se caracteriza por su comedia fuera de lugar y por su largo pelo recogido en un moño, muy similar al que solía llevar Baldoni en el pasado.

Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de burlarse de él en Deadpool y Lobezno | Marvel/Getty

Las declaraciones de los testigos son fundamentales antes de que sean interrogados bajo juramento en un juicio, por lo que los abogados de ambas partes están buscando estas declaraciones previas para poder preparar el caso antes de la fecha establecida para el juicio, aunque todavía no se sabe con seguridad si acabarán ante un juez.

Por otro lado, el abogado de Baldoni ya comentó anteriormente que "no había ninguna duda" de que Nicepool era una burla a expensas de Baldoni. "Lo que aparentemente ha hecho Ryan Reynolds es usar su poder e influencia en Deadpool y burlarse de Justin Baldoni", explicó.

Todavía no se sabe con certeza si acabarán llegando a juicio, pero por el momento la fecha está programada y ninguna de las partes está dispuesta a negociar.