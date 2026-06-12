Así es Todos los colores, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Beatriz de Silva, ya en cines

Ya se ha estrenado en cines Todos los colores, la nueva película producida por Atresmedia Cine junto a Cattleya Producciones y La Canica Films. Un coming-of-age irreverente y con un enfoque vitalista sobre la adolescencia. Se trata de la ópera prima de Beatriz de Silva, que da el salto al largometraje tras triunfar con sus cortos Tula y Lyuba.

Así describe Todos los colores su directora y guionista: "Esta película nació con una idea clara: quería contar una adolescencia que no se hubiera visto antes en pantalla. Una historia luminosa, divertida y emotiva. Como la vida. Como Belén. Una de las cosas más difíciles fue sostener la mirada. Belén es muchas cosas: líder, amiga, cabezota, divertida, deseante, insegura. También se mueve en una silla. Pero eso no es el centro de la historia. Y creo que ahí está el punto".

Todos los colores | Atresmedia Cine

Mafalda Carbonell interpreta a Belén, la protagonista de Todos los colores. Una joven de fuerte personalidad, acostumbrada a liderar, pero que se enfrenta a un futuro incierto en su último año de instituto. Junto a ella, el público vivirá ese torbellino de emociones que son los 17 años. Una época de cambios, de miedos, de crecimiento y autodescubrimiento.

Le acompañan en el reparto Sílvia Abril, que interpreta a la madre de Belén, y la campeona paralímpica Eva Moral, que encarna a Laura, alguien que expandirá el mundo de Belén como no imaginaba. Claudia Mora, Amalia Martos, Carlota Jiménez, Iván Luengo, Israel Arpa, Javier Tolosa y Edu Rejón completan el reparto protagonista.

Todos los colores habla de la adolescencia desde la verdad, con un enfoque luminoso y cargado de humor. También quiere llevar a la gran pantalla historias que no suelen verse muy a menudo en salas de cine y que, como explica su directora, "también merecen ser contadas". En sus palabras: "mirar de otro modo, para entender sin explicar, para empatizar sin juzgar".

La película tuvo su debut en la Sección Oficial (Fuera de Concurso) del pasado Festival de Málaga.

Todos los colores está producida por Atresmedia Cine, Cattleya Producciones y La Canica Films. Cuenta con la participación de Atresmedia y Netflix y con la financiación del ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales). La distribución en salas corre a cargo de Wanda Visión, mientras que Film Factory se encarga de las ventas internacionales.

Sinopsis

Belén, de 17 años, es la líder indiscutible de su grupo de amigas. Con un carácter arrollador, y su silla de ruedas, siempre consigue salirse con la suya. Pero, con el fin del bachillerato a la vuelta de la esquina, todo empieza a cambiar. Sus amigas tienen la mirada puesta en el futuro y Belén teme quedarse atrás. Cuando la obligan a apuntarse a atletismo en silla de ruedas para no suspender, conoce a una deportista que le ayudará a encontrar su propio camino, mientras lidia con una madre sobreprotectora, un primer "crush" y el miedo a perder a sus amigas de siempre. Belén se sumerge en un momento vital de descubrimiento, de vínculos que se transforman, de deseos que despiertan y emociones que se mezclan como si fueran una paleta con todos los colores a la vez.

La banda sonora de Alicia Morote, publicada por Atresmúsica, ya disponible

Ya se encuentra disponible en plataformas digitales la banda sonora original de Todos los colores, compuesta por Alicia Morote y publicada por Atresmúsica. La música, que refuerza el tono optimista y luminoso de la película, nace "desde la ternura y la ilusión más absolutas", explica la compositora. Grabada en parte con orquesta de cuerda por Fames Project en Macedonia del Norte y completada con guitarras, sección rítmica, sintetizadores y voces, la banda sonora es una explosión de ritmo, emoción y buen rollo, y recorre multitud de estilos, desde piezas más cinematográficas a géneros como el reguetón, el trap o el electro-latino, que acompañan al torrente de emociones de la adolescencia de Belén. Incluye, además, una sorpresa interpretada por la propia directora, Beatriz de Silva.

Atresmedia Cine, motor del cine español

Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.