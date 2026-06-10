Gwyneth Paltrow, al borde de la cancelación tras confesar su ideología política: "La máxima farsa de Hollywood"

Gwyneth Paltrow se ha convertido en el nuevo objetivo de la cultura de la cancelación en Hollywood debido a sus recientes declaraciones sobre el panorama político de Estados Unidos. La oscarizada actriz y empresaria de 53 años se encuentra en el centro de una nueva polémica después de que una oleada de usuarios enfurecidos en la red social X haya comenzado a exigir el boicot a su marca de bienestar, Goop.

La mecha de la indignación se encendió a raíz de la emisión del último episodio de su podcast, donde la actriz de Marty Supreme abordó sin tapujos las tensiones ideológicas actuales y se desmarcó por completo de las corrientes tradicionales de la izquierda estadounidense.

Durante la charla con su invitado, Trae Stephens, la intérprete lamentó el clima radical que se respira en su país, definiéndolo como "demasiado binario".

Fue en ese momento cuando la actriz decidió compartir una íntima anécdota doméstica para ejemplificar la polarización actual, desvelando la equivocada percepción que tenía su esposo, el productor Brad Falchuk.

Gwyneth Paltrow y su marido Brad Falchuk | Gtres

Una llamativa confesión que se produce pocos días después de que la prensa se hiciera eco de cómo Gwyneth Paltrow revelaba que su marido cree que es republicana, lo que encendió las primeras alarmas entre su comunidad.

Para zanjar las dudas sobre sus verdaderas inclinaciones, Paltrow quiso desvelar de forma literal su posición: "Para serte totalmente sincera, no siento nada. Me siento completamente independiente".

La fundadora de Goop insistió en que es "bastante centrista" y argumentó su intención personal de intentar rebajar la crispación: "Y estoy intentando, en mi camino como estadounidense ahora mismo, intentar, no sé, supongo que entrelazar muchos puntos de vista diferentes, y también salir de ese lugar de, digamos, rectitud, ira y miedo".

Sin embargo, su afirmación de que "no siente nada" a nivel partidista ha sido interpretada por una gran parte de sus seguidores, quienes lo entendieron como una fría falta de empatía o preocupación hacia las crisis internacionales y las problemáticas sociales que sacuden al planeta.

Gwyneth Paltrow en un visionado por el Día de la Mujer en marzo de 2024 | Getty

Las reacciones de indignación en las redes no se han hecho esperar, acusando a la actriz de utilizar la etiqueta de "independiente" como una fachada para encubrir una supuesta ideología de derechas. Muchos usuarios han tachado su postura como la "máxima farsa de Hollywood", criticando duramente el enorme privilegio económico de Paltrow por mostrarse ajena a la realidad ciudadana.

A pesar de los ataques de la izquierda y de los comentarios del sector conservador (donde figuras como Meghan McCain llegaron a bromear con que la actriz emana energía de "madre republicana"), Paltrow mantiene firme su mentalidad de pensadora libre, tal y como ya defendió anteriormente: "Miren, todos tenemos muchísimos defectos. Creo que la parte de los líderes es lo que hace que la gente deba pensar, voy a tomar esta investigación en mis propias manos y voy a tratar de tomar las mejores decisiones que puedo hacerlo por mí y por mi familia".