La "segunda familia" de Michael Jackson lo acusa de abuso sexual infantil y de "lavarles el cerebro" tras el estreno del biopic

Casi 17 años después de su muerte, Michael Jackson sigue siendo una de las figuras más icónicas de la cultura popular del último siglo. El cantante dejó con su música un legado imborrable a pesar de las polémicas que han surgido sobre su vida privada, incluyendo los supuestos casos de abuso sexual infantil en su rancho de Neverland.

Ahora, su sobrino Jaafar Jackson le ha dado vida en su primer biopic, titulado Michael, en el que no se abordan estas cuestiones tan polémicas debido a una razón de peso.

Jaafar Jackson como Michael Jackson en su biopic | Cordon Press

Pero a pesar de su muerte, siguen saliendo acusaciones que ponen en entredicho la imagen del rey del pop. Las últimas han coincidido con el estreno de esa cinta.

Cuatro miembros de la familia Cascio —Edward Cascio, Dominic Cascio, Marie‑Nicole Cascio y Aldo Cascio— presentaron una demanda en Los Ángeles contra el patrimonio de Michael Jackson, al que acusan de tráfico sexual infantil y abusos reiterados cuando eran menores.

Los hermanos sostienen que el artista fue "un depredador sexual infantil en serie" que durante más de 10 años los habría drogado, violado y agredido sexualmenteen múltiples lugares vinculados al cantante, entre ellos Neverland o estancias de celebridades como Elizabeth Taylor en Suiza y Elton John en el Reino Unido. Además, presuntamente les suministró alcohol y drogas y les expuso a material pornográfico.

Unas semanas después, los hermanos, quienes se describían a sí mismos como la "segunda familia" del artista, han concedido una entrevista al New York Times, asegurando además que Jackson "les manipuló y lavó el cerebro de cada demandante", durante toda sus infancias.

"Jackson se inmiscuyó en la vida familiar de los demandantes. Pasaba las fiestas como Acción de Gracias, Navidad y su propio cumpleaños, con ellos y su familia, a menudo durante largas estancias en su casa de Nueva Jersey con sus propios hijos. Jackson se ganó la simpatía de los demandantes quejándose de su propia infancia y diciéndoles repetidamente que carecía de un vínculo con su familia y que ellos eran su verdadera familia", afirma la demanda, según ha recogido Variety.

"Jackson se aseguró la lealtad y la aceptación de los demandantes del abuso con recompensas, incluyendo acceso exclusivo a su estilo de vida de celebridad y regalos cada vez más extravagantes. Estos incluían maletas llenas de videojuegos y aparatos electrónicos, viajes privados a jugueterías, visitas exclusivas a parques temáticos, presentaciones a otras celebridades y viajes interestatales e internacionales. Los viajes incluían extensas giras de conciertos durante las cuales la organización de Jackson le garantizaba la privacidad que necesitaba para sus agresiones sexuales".

Michael Jackson | Getty Images

"Nos lavaron el cerebro, nos adoctrinaron", ha afirmado Eddie Cascio al New York Times sobre la defensa que hicieron de Jackson en el pasado.

Sin embargo, no fue hasta que vieron el documental Leaving Neverland, que se anirmaron a presentar una demanda contra el patrimonio de Jackson. En 2020, llegaron a un acuerdo que les otorgó un total de 16 millones de dólares, distribuidos a lo largo de cinco años.

Michael Jackson en 2006 | Cordon Press

Tras el cese de los pagos, según ha informado Page Six, las negociaciones sobre una compensación adicional se volvieron tensas hasta desembocar en esta demanda.

Mientras, los representantes de la herencia han calificado la demanda de "un intento desesperado por sacar dinero" y "un intento de extorsión", señalando que la familia solicitó dinero a la herencia de Jackson a cambio de no hacer públicas sus acusaciones: "Los Cascio dedicaron décadas a defender y afirmar la inocencia de Michael. Cabe destacar que estos intentos de extorsión se producen más de 15 años después de la muerte de Michael, por lo que no existe riesgo de que sean demandados por difamación".