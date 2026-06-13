TRAS SU PRESUNTA JUBILACIÓN
Scott Eastwood pone en duda la retirada de su padre, Clint Eastwood, a los 96 años: "No he oído nada de eso de su boca"
Kyle Eastwood, hijo de Clint Eastwood, aseguró que su padre se había retirado a los 96 años definitivamente, aunque su otro hijo, Scott, ha dejado en el aire esta decisión.
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Parecía que el mítico Clint Eastwood había decidido retirarse definitivamente a los 96 años cumpliendo así la promesa de que Jurado Nº 2 sería su última película.
Fue su hijo Kyle Eastwood quien lo anunció durante una entrevista a France Info, aunque muchos no se lo terminaron de creer ya que el legendario director había dicho en anteriores ocasiones que se retiraba tras el estreno de alguna de sus películas, como pasó en Gran Torino, Golpe de efecto, Mula o Cry Macho.
"Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 96 años. Pero tuve la gran suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una experiencia fantástica para mí", dijo.
Ahora, ha sido su otro hijo, el actor Scott Eastwood, el que ha hablado sobre esta información, sembrando la duda con sus declaraciones.
"Ya veremos. No he oído nada de eso de su boca", declaró Scott a ScreenRant. "Así que no sé qué se siente al respecto. Su trayectoria profesional en general ha sido admirable, inspiradora, y sigue siéndolo. El trabajo, el arte que ha demostrado dentro y fuera de la pantalla. Produciendo, escribiendo, componiendo, dirigiendo, actuando. Su obra es increíble", se deshizo en elogios hacia su padre.
A falta de confirmación oficial, el icónico actor tuvo que soportar un duro golpe hace dos años cuando murió Christina Sandera, su última pareja.
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