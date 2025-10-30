Ariana Grande se tiñe de morena y deja atrás a Glinda antes del estreno de Wicked: For Good

Ariana Grande ha vivido uno de sus mayores sueños al interpretar a Glinda en Wicked, el musical inspirado en el universo de El Mago de Oz y que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

La cantante y actriz se metió de lleno en este personaje y por ello transformó su icónico pelo castaño en el rubio de Glinda. Color que ha llevado en estos últimos años para estar mimetizada con el personaje.

Pero, ahora, Ariana ha decidido cerrar esta etapa y ha vuelto a su color de pelo habitual, el castaño. Grande ha compartido un selfie en el espejo donde muestra el resultado final mientras escribe: "¡Qué gusto verte, ¿verdad?".

Sus seguidores han enloquecido con el cambio y han reaccionado con mensajes de todo tipo como: "¡¡Ahhh, el pelo castaño ha vuelto!!", "¡No estaba preparado para esto!" o "¡SÍ! ¡Qué ganas de ver los looks en la gira de prensa!".

Este nuevo look capilar llega justo antes de que se estrene Wicked: For Good el próximo 22 de noviembre, la segunda parte de Wicked donde veremos, por fin, el desenlace de la historia de Elphaba y Glinda.