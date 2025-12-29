La razón por la que Gwyneth Paltrow se negó a grabar una escena de sexo con este famoso actor de Hollywood

Gwyneth Paltrow debutó en la gran pantalla a los 19 años y, desde entonces, tuvo un recorrido que la llevó a explorar una variedad de géneros cinematográficos que consolidaría poco tiempo después su carrera en Hollywood.

Sin embargo, a pesar de estar dispuesta a asumir casi cualquier desafío frente a las cámaras, Gwyneth mantuvo un límite muy claro: las escenas íntimas y, especialmente, aquellas que podían resultar más explícitas de lo habitual.

En una sincera y divertida charla con su excompañero de reparto en Grandes esperanzas (1998), Ethan Hawke, la intérprete ha ejemplificado esos límites abriendo el baúl de los recuerdos y contando una curiosa anécdota sobre su papel en la adaptación cinematográfica de la película, dirigida por Alfonso Cuarón.

"¿Recuerdas cuando Alfonso te propuso la escena de amor?", le preguntaba Ethan en un vídeo de Vanity Fair a Gwyneth, quien respondía con un "Dios mío".

La actriz de 53 años recordaba que cuando el director propuso una escena íntima con Hawke, en la que su personaje habría recibido sexo oral, ella decidió no grabarla: "Pensé: Dios mío, mi padre va a sufrir un ataque al corazón".

"La cámara bajará por tu vientre, luego subirá por tus pechos y luego te enfocará la cara mientras alcanzas el éxtasis. Y cuando alcances el éxtasis, ¡la luz explotará como el sol!", recordaban que les explicó Cuarón.

"Y recuerdo mirar a Gwyneth...", decía el intérprete de Antes del amanecer. "Y Gwyneth dijo: Alfonso, nunca voy a hacer eso".

Paltrow ha admitido que se sentía "muy cohibida" de que su padre y su abuelo "vieran este tipo de cosas", y ese fue el principal motivo por el que se negó.

Gwyneth Paltrow en Grandes esperanzas | Cordon Press

"Realmente me molestó... Ahora no me importaría", reconocía Gwyneth. Por su parte, Hawke añadía que la actriz "manejó bien la situación" y que fue "firme pero no engreída".

"Tenías conciencia de cómo funciona el negocio y de las formas en que ese tipo de imágenes podían manipularse y lo que significaban para tu padre", comentaba el actor.

"Tal vez fui demasiado mojigata en ese momento", replicaba Paltrow. "No creo que lo fueses", aseguraba su compañero.

En ese momento, Gwyneth tenía 26 años e interpretaba a Estella, el interés amoroso del joven Pip (Ethan), quien luchaba por encontrar su lugar en el mundo mientras ella lidiaba con las expectativas que otros tenían sobre ella.