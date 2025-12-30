Toni Acosta, Elena Irureta y Ana Vázquez, de Abuela tremenda, nos hablan de sus abuelos: "Son mi infancia, es felicidad"

El próximo 1 de enero de 2026 llega a los cines Abuela tremenda, una película que pone en el centro a la familia, las relaciones entre generaciones y el valor del tiempo compartido.

Esta emotiva comedia, protagonizada por Elena Irureta y Toni Acosta y dirigida por Ana Vázquez, propone una mirada tierna y divertida sobre el papel de las abuelas, la crianza y las prioridadesvitales.

Abuela tremenda, con Elena Irureta, Carla Pastor y Toni Acosta | Atresmedia Cine

Durante una entrevista que hemos podido hacer a las protagonistas y la directora han reflexionado sobre sus propios recuerdos familiares.

Cuando le preguntamos a Elena y Toni sobre estos momentos con sus madres y abuelas, Acosta se giraba para preguntarle a Irureta: "¿Tú tuviste una abuela muy cañera también, no?".

"No, cañera no. Lo que pasa que nos mimaba un montón", le respondía la veterana. "Recuerdo de que jamás nos reñía, jamás... Y nos preparaba cositas riquísimas porque le gustaba muchísimo la cocina".

Elena Irureta, Toni Acosta y Carla Pastor en Abuela tremenda | Atresmedia Cine

"Yo fíjate, más que de mi abuela, tengo ahora muy presente a la abuela que es mi madre", añadía Toni. "Es como una abuela muy cariñosa que yo la veo jugando... O abuelo", decía poniendo en valor también la figura de su padre.

"Mi padre un día me dijo: 'Yo cambiando pañales...'", explicaba con gesto de incredulidad haciendo alusión a aquella época más antigua en la que lo normal era que de ese tipo de cosas se encargasen las mujeres.

Ana, por su parte, también compartía un recuerdo de su abuelo: "Era con el que jugábamos y hacíamos las cosas que no eran tan correctas", porque según nos explicaba su abuela era más estricta. Sin embargo no dudó en decir: "Pero vamos, para mí mis abuelos son mi infancia, es felicidad".

Más allá del recuerdo, Abuela tremenda busca lanzar un mensaje claro sobre el ritmo de vida actual y lo que realmente importa. La directora explicaba así la esencia de la película:

"En la vorágine diaria en la que estamos metidos todos se nos olvidan las cosas importantes de la vida y (la película) quiere transmitir que a veces hay que parar y estar con lo que más quieres por que se te olvida".

Elena Irureta y Ana Vázquez en el rodaje de Abuela tremenda | Atresmedia Cine

Elena incidía en esa idea desde el punto de vista del personaje y de la vida misma asegurando que "hay que vivir la vida, que no puedes estar haciendo cosas que no son de tu gusto durante tantos años de tu vida" y que puedes estar "perdiendo la infancia de los niños".

"El mensaje sería menos cosas y más tiempo", concluía Toni. "Creo que lo que verdaderamente agradecen tus hijos es que pases tiempo con ellos".

Con este enfoque íntimo y cercano, Abuela tremenda se perfila como una de las propuestas familiares más emotivas del inicio de 2026, invitando a reír, emocionarse y, sobre todo, a detenerse ymirar a quienes tenemos más cerca.