Interpretó a la hermana de Macaulay Culkin en Solo en casa y ahora es madre y exatleta olímpica: "No se lo contaba a nadie"

Solo en casa es una de las películas navideñas más importantes de la historia del cine, a la cual, desde su estreno en 1990, seguimos revisionando durante las fechas más mágicas del año.

La cinta también catapultó a la fama a Macaulay Culkin hace 35 años y tuvo varias secuelas, aunque el elenco original solo participó en las dos primeras entregas.

Junto al actor estuvieron estrellas como Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard, Catherine O'Hara o el mismísimo Donald Trump en un cameo. Pero entre el reparto, es probable que no te suene el nombre de Hillary Wolf Saba, la actriz que dio vida a Megan McCallister, una de las hermanas de Kevin.

Hillary Wolf Saba como Megan McCallister en Solo en casa | 20th Century Fox

Esta intérprete repitió en la secuela, Solo en casa 2: Perdido en Nueva York (1992), pero tras ella abandonó el mundo de la interpretación para dedicarse de lleno a su carrera deportiva.

Ahora, ha reaparecido para homenajear a la película a través de un vídeo en Instagram en el que ve en la televisión Solo en casa mientras come helado. "Cuando tengas 13 años, tendrás la oportunidad de participar en la película navideña más emblemática de todos los tiempos. Es muy importante que lo hagas", dice el texto del trend.

Saba, que ahora tiene 48 años y es madre de dos hijos, fue judoca e ingresó en el equipo olímpico de Estados Unidos, ganando el Campeonato Mundial Juvenil de Judo de 1994 en su categoría de peso y compitiendo en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996 y en Sydney en 2000.

Comparando sus dos facetas profesionales, la exestrella infantil dijo en una entrevista para Newsweek en 2021 que era más difícil dejar el deporte que la actuación: "Nunca quise que nadie pensara que me consideraba genial por salir en esas películas, así que no se lo conté a nadie que conocí. Era tan reservada al respecto que es casi como si no aceptara la alegría y la divertida rareza de estar en las películas de Solo en casa".

Hillary Wolf Saba, la actriz de una de las hermanas de Kevin en Solo en casa | 20th Century Fox

En la misma entrevista, recogida por People, señaló que sus recuerdos en los rodajes de Solo en casa "fueron muy divertidos": "Entre los McCallister y los primos había muchos niños, así que era un ambiente muy acogedor para ellos".

"Catherine O'Hara era una de las mejores cosas de ese set de rodaje. Era divertida, genial con los niños y una persona maravillosa. De hecho, me divertí mucho rodando la escena que hicimos corriendo por el aeropuerto, y eso fue porque estaba con Catherine", explicó.

Macaulay Culkin y Hillary Wolf Saba en Solo en casa | 20th Century Fox

Su impresión de Macaulay Culkin, añadió, fue que "era un niño típico que se divertía y que su personalidad realmente brillaba".

Además, recordó la visita de Michael Jackson al rodaje en Chicago: "Un coche con las ventanas tintadas llegó al set y recuerdo haber oído a alguien decir: '¡Ay, hay un doble de Michael Jackson aquí!'. De hecho, era él. Toda la situación fue surrealista y extraña; pensé: '¡Madre mía, ese es Michael Jackson!'. No suelo impresionarme con la gente famosa, pero Michael Jackson era otro nivel".