Ethan Slater estaría "trabajando arduamente" para salvar su relación con Ariana Grande: "Le aterra ser desechable"

Ariana Grande e Ethan Slater comenzaron su relación tras conocerse durante el rodaje de Wicked. Ambos formaron parte del elenco principal de la película: Ariana como Glinda y Slater como Boq, y su vínculo sentimental salió a la luz en 2023, desde entonces seguido muy de cerca por fans y medios.

La relación se desarrolló en paralelo a un intenso calendario profesional y bajo una fuerte atención mediática, lo que los ha llevado a mantener un perfil relativamente discreto.

Durante el estreno de Wicked: Parte IIsurgieron rumores de una posible ruptura después de que la pareja no apareciera junta en la alfombra roja del estreno, un detalle que no pasó desapercibido para el público.

Ahora, después de que ellos mismos publicasen unas fotografías juntos en Navidad desmintiendo los rumores de ruptura, una fuente ha revelado a The Blast que hubo una fisura en la relación que Ethan ha trabajado mucho por arreglar y que vuelven a estar juntos.

"Ethan está trabajando arduamente para salvar esta relación", decía una fuente. "Es atento, está disponible y se esfuerza mucho por demostrar su valía".

Sin embargo, otras fuentes cercanas han señalado que, aunque públicamente parecen estar bien, el reencuentro ha requerido un esfuerzo por parte del actor y aún hay dudas entre algunos allegados sobre el futuro a largo plazo de la relación.

"Él sabe cómo se ve esto y le aterra ser desechable", aseguraba otra fuente.

"Este patrón me resulta familiar", añadía otra. "Alta intensidad, retraimiento emocional, reconciliación y, finalmente, agotamiento. Ya ha sucedido antes".

"Están juntos", concluía. "Pero nadie apuesta por la eternidad".

Cynthia Erivo, Ariana Grande y Ethan Slater, actores de Wicked | Instagram Michelle Yeoh

Además, hay una cuestión que sigue persiguiendo su relación y la percepción de los fans, y es que Slater rompió su matrimonio con su mujer que acababa de dar a luz para estar con Ariana: "Eso es algo que la gente no puede superar... Luchó por Ariana, pero no luchó en absoluto por su familia".

Slater y Grande se encuentran a las puertas de un momento profesionalmente exigente por sus agendas. Ella con su próxima gira mundial "Eternal Sunshine Tour" y él preparando un nuevo proyecto teatral.