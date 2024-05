Primer tráiler de It Ends with Us, la película de Blake Lively y Justin Baldoni sobre una relación abusiva

Blake Lively protagoniza el drama romántico It Ends with Us, que acaban de titular oficialmente en español Romper el círculo.

La película está basada en el libro de Colleen Hoover, y está adaptada y dirigida por Justin Baldoni, también coprotagonista en la pantalla.

Aunque el casting de los actores, de 36 y 40 años, ha generado polémica entre los fans de la novela pues está ambientada en personajes más jóvenes e ingenuos, ahora tenemos el primer tráiler que parece haber atraído el interés del público. Lo puedes ver sobre estas líneas.

No obstante, otros muchos fans han advertido de que el avance cuenta mucho de la trama, y muestra varios momentos con atisbos de maltrato y violencia doméstica, algo que se tratará en la cinta con el fin de "romper el círculo".

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends with Us | Sony Pictures

El tráiler cuenta, además, con banda sonora de la estrella del momento, Taylor Swift. Probablemente no sea casualidad su gran amistad con la protagonista, Blake, pero sus notas de My Tears Ricochet dan música a la historia.

Una letra que, sin duda, es muy significativa con la trama. Aquí algunos ejemplos

/Incluso en mis peores días, ¿me lo merecía, amor? El infierno que me hiciste pasar/

/Y puedes apuntar a mi corazón, buscando sangre. Pero me seguirías echando de menos en tus huesos/

/Tenías que matarme, pero te mató a ti también/

/Maldiciendo mi nombre, deseando que me hubiera quedado. Te convertiste en tus peores miedos/

/Ahora lanzas la culpa fuera, borracho de este dolor, renegando de los años buenos/

Sinopsis It Ends with Us

It Ends with Us cuenta la historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que se sobrepone a una infancia traumática para embarcarse en una nueva vida en Boston y perseguir su sueño de abrir su propio negocio. Un encuentro casual con el encantador neurocirujano Ryle Kincaid (Justin Baldoni) desata una intensa conexión entre ellos, pero al tiempo que ambos se enamoran profundamente, Lily comienza a ver en Ryle aspectos que le recuerdan la relación que tenían sus padres.

Cuando el primer amor de Lily, Atlas Corrigan (Brandon Sklenar), repentinamente reaparece en su vida, su relación con Ryle da un vuelco, y Lily se da cuenta de que debe aprender a confiar en su propia fuerza para tomar una difícil elección imposible cara a su futuro.

El film está dirigido por Baldoni y producida por Alex Saks, Jamey Heath, y Christy Hall. En el reparto les acompañan Jenny Slate, Hasan Minhaj, Amy Morton y Brandon Sklenar, a partir de un guion de Christy Hall, basado en el libro de Colleen Hoover.