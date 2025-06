Lo que Brad Pitt opina sobre casarse con Inés de Ramón mientras la relación se vuelve más "seria"

Brad Pitt está en un momento profesional y sentimental muy bueno gracias a sus últimos proyectos y su noviazgo con Inés de Ramón, con la que cada vez se muestra más en público.

El actor acaba de estrenar F1 y lo hacía de la mano de su pareja, con la que lleva saliendo desde finales de 2022. Cada vez están más consolidados, viven juntos y se codean con otras parejas famosas como Bradley Cooper y Gigi Hadid, por ello es normal que surjan rumores de boda.

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon en la premiere de F1 en Nueva York | Reuters

A pesar de que fuentes confirmaron hace unos meses al Daily Mail que el actor quería volver a casarse y Angelina Jolie estaba furiosa por ello, ahora se ha actualizado la información sobre los planes de Pitt.

"Dijo que no se volverá a casar... Nunca digas nunca, aunque me sorprendería que se casaran", dijo una fuente a Page Six, eso sí, añadiendo que cada vez más en serio con la modelo, con quien vive en Los Ángeles y cuya mansión fue robada esta semana mientras estaban de gira por su película F1.

"En general, está bastante bien. Está feliz y todo le va de maravilla con Inés. Ella se ha portado de maravilla con él. Es muy tranquila, muy relajada", señaló la fuente.