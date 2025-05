Brad Pitt sorprende al hablar de Ines de Ramon y su relación, negando que sea "calculada": "¿Te imaginas vivir así?"

Brad Pitt parece estar viviendo una nueva etapa más serena en su vida personal, tras años marcados por la compleja batalla legal con Angelina Jolie. Desde que comenzó su relación con Ines de Ramon, de 32 años, en noviembre de 2022, muchas fuentes cercanas al actor apuntan a que esta historia de amor ha traído estabilidad a su vida e incluso habría facilitado el cierre definitivo de su divorcio con Jolie, que llevaba años sin resolverse.

La pareja ha ido dejando atrás el bajo perfil de los primeros meses y comenzó a mostrarse públicamente con naturalidad. En julio de 2024 se dejaron ver cogidos de la mano en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, y apenas dos meses después hicieron su debut oficial en la alfombra roja durante el Festival de Venecia. Esta evolución en su exposición mediática ha generado especulaciones sobre si estas apariciones estaban coordinadas con la promoción de F1, la nueva película de Pitt que llegará a los cines este verano.

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon | Gtres

En una entrevista con GQ, el actor de 61 años ha sorprendido al hablar de su relación y siendo tajante al respecto cuando le preguntan si él e Ines habían planeado aparecer juntos por primera vez en un evento relacionado con la Fórmula 1.

"No, tío, no está tan calculado", respondió entre risas. "¿Te imaginas vivir así? Madre mía, qué agotador sería. ¿Vivir haciendo ese tipo de cálculos? No, la vida simplemente evoluciona. Las relaciones evolucionan".

Con estas declaraciones, Pitt niega tajantemente que su romance con Ines sea parte de una estrategia publicitaria y deja claro que su vínculo es real, lejos de intereses promocionales.