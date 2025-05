"No puedes elegir a tus padres": Mia Threapleton, hija de Kate Winslet, sobre el nepotismo y su carrera de actriz

Mia Threapleton, hija de Kate Winslet y Jim Threapleton, está viviendo un momento clave en su carrera. La joven actriz ha presentado en el Festival de CannesLa trama fenicia, la última película dirigida por Wes Anderson, y lo ha hecho por todo lo alto: con una calurosa ovación por parte del público. Para Mia, trabajar con Anderson ha sido un sueño hecho realidad y supone un paso decisivo en su consolidación como actriz, más allá de su apellido.

La "nepo baby", que lleva años trabajando de forma discreta pero constante, se ha convertido de repente en el centro de todas las miradas. Y ahora se ha sincerado sobre cómo ha sido construir su carrera sin depender del nombre de su madre.

Mia Threapleton en Cannes y su madre Kate Winslet en los Oscar 1998 | Cordon Press/Getty

"Recuerdo que se quedó bastante desconcertada, en plan: '¿Ah, sí? Vale'", cuenta Mia, de 24 años, al rememorar el momento en que confesó a Winslet su deseo de ser actriz en un reportaje con The Sunday Time.

Aunque descubrió su vocación a los 10 años, no fue hasta los 15 cuando empezó a tomárselo en serio. Se inscribió por su cuenta en páginas de castings online para explorar posibilidades y empezar a hacer pruebas. "Quería hacerlo por mi cuenta", explica, esquivando una pregunta directa sobre el nepotismo en la industria. "No sé muy bien cómo responder a eso, la verdad. Quiero decir, no puedes elegir a tus padres. No puedes".

Aun así, no niega que ha pedido algún consejo a su madre a lo largo del camino.

"Me dijo: 'Lee el maldito guion tantas veces como puedas'", reveló. "Siempre me animó mucho a que lo hiciera sola y por mí misma, a que las experiencias fueran mías y solo mías. Pero siempre, y quiero decir, siempre, recalcó lo mucho que hay que trabajar y el esfuerzo que hace falta".

Mia Threapleton y Kate Winslet, madre e hija, en los BAFTA | Gtres

A pesar de crecer en un entorno marcado por el éxito y la fama, Mia asegura que su infancia estuvo muy lejos de los clichés de Hollywood: "Es una concepción equivocada que tiene la gente".

"Puedo contar, probablemente con una mano y media, las veces que viví algo así de pequeña, y no recuerdo casi ninguna", comenta sobre el glamour de las fiestas de famosos o visitar a su madre en el set.

"Es un entorno de trabajo, así que entiendo por qué mi madre no lo hacía. Tienes que concentrarte. Es un trabajo, quieres hacerlo lo mejor posible", añade firme.

Ahora, tras su paso por Cannes y su colaboración con uno de los directores más admirados del cine actual, Mia Threapleton continúa buscándose un nombre propio, más allá de su legado.