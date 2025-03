La escena de sexo que dejó a Kate Winslet llena de "moratones" y que ahora no se podría hacer

Kate Winslet siempre ha sido una actriz comprometida con sus papeles, y su trabajo en Juegos secretos (2006) no fue la excepción. La estrella británica protagonizó la intensa película junto a Patrick Wilson, con quien compartió una de las escenas de sexo más recordadas de los años 2000. Ahora, casi dos décadas después, vuelven a salir detalles sobre la filmación de aquella escena.

Wilson ha recordado cómo fue grabar la intensa escena de sexo entre sus personajes, Brad y Sarah, dos vecinos del mismo barrio que, aburridos por la monotonía, acaban involucrados en un apasionado romance.

Durante una entrevista para el podcast It Happened in Hollywood, el actor resalta que la grabación de la icónica escena en la que ambos aparecen completamente desnudos a punto de tener relaciones en un lavadero fue muy distinta a cómo se rodaría hoy en día, ya que en aquel entonces no existía la figura de los coordinadores de intimidad.

Patrick Wilson y Kate Winslet en Juegos secretos | New Line Cinema

Parece ser que la entrega de ambos actores en la escena dejó huella, y no solo en la pantalla. De hecho, se rumoreaba que Winslet terminó con varias secuelas en su cuerpo tras la apasionada escena.

"Estoy seguro de que hubo muchos moratones", confiesa. "Digámoslo de esta manera: no he hecho una escena así después del #MeToo y de los coordinadores de intimidad. Me siento un poco como un dinosaurio cuando aparecen ese tipo de escenas de amor".

Wilson también ha recordado haber organizado una cena con Winslet y su entonces esposo, el director Sam Mendes, para romper el hielo antes de empezar el rodaje. "Simplemente para decir, bueno, estamos a punto de comenzar esta película juntos. Nos vamos a involucrar mucho en ella. De alguna manera, equilibró el terreno de juego. Podías hacer muchas bromas, pero creo que todos sabíamos cómo funcionaba", explica.

Además, ha destacado lo cómoda que fue la experiencia gracias a la actitud de Winslet. "Kate fue increíble, muy amable y una auténtica profesional", comenta. "Nunca hubo un momento extraño o incómodo, jamás. Me encantó".

Por su parte, Winslet dio detalles de la escena íntima durante el estreno de la película, explicando que en todo momento fue ensayada con ropa, lo que le ayudó a olvidarse de que se encontraba totalmente desnuda cuando llegó la hora de filmarla.