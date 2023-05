Mia, la hija de Kate Winslet que es clavada a la actriz y ha heredado hasta su lunar en la cara

Se acaban de celebrar en Londres los Premios de Televisión Bafta donde se ha reunido lo más granado de la pequeña pantalla en Reino Unido. Una de las protagonistas de la noche fue Kate Winslet quien fue premiada como la Mejor Actriz por su interpretación en la serie 'I Am Ruth'.

Esta ficción Kate la protagoniza junto a su propia hija, Mia Threapleton, donde Kate encarna a una madre preocupada que lucha por ayudar a su hija adolescente, Freya, a medida que las redes sociales la consumen cada vez más.

Antes de llevarse el premio Winslet posó en la alfombra roja de los Bafta con su hija Mia donde ha llamado la atención el enorme parecido entre madre e hija. Tales son las similitudes entre las dos que hasta la joven de 22 años ha heredado hasta el lunar que Kate tiene en la cara.

Kate Winslet con su hija Mia Threapleton en los Premios de Televisión Bafta | Getty

Winslet se emocionó mientras daba su discurso donde empezó diciendo: "Estaba garantizada que iba a ser una noche para llorar, no puedo ver (mi discurso)", comentó. Para después decir que "los pequeños dramas de la televisión británica pueden ser poderosos" y que las historias de salud mental como esta "necesitan ser escuchadas".

Después la actriz quiso hacer un reconocimiento a su hija: "Si pudiera partirlo por la mitad, le daría la otra mitad a mi hija Mia Threapleton, hicimos esto juntas, niña'.

Mia Threapleton es su hija mayor y nació de su primera matrimonio con Jim Threapleton con quien estuvo desde 1998 hasta el año 2001. La joven ha seguido el mismo camino que su madre y ya ha hecho algunos papeles como actriz.

"En cuanto a la actuación, ella no me necesitaba en absoluto. Incluso hay momentos en los que me mira y me dice: '¡Cállate mamá, déjame hacerlo!'", explicaba Kate Winslet hablando sobre su hija.

"Fue realmente increíble trabajar junto a ella y realmente quedar impresionado por su coraje... ella es muy, muy poderosa. Creo que esta joven generación de actores, tengo que decir que hay un naturalismo en su actuación y son simplemente más valientes".