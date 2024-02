Acusan a Jake Gyllenhaal de arruinar una película por mal comportamiento y su director aclara lo ocurrido

Jake Gyllenhaal es una de las estrellas más populares de Hollywood y más queridas por los fans, a no ser que apoyes a Taylor Swift. No hay proyecto del actor que no pase desapercibido y recientemente impactaba con el tráiler de Road House, luciendo músculos contra Conor McGregor, como puedes ver en el vídeo de arriba.

No es el único, pues en su horizonte aparecen films junto a Guy Ritchie y Henry Cavill o sobre la historia de El Padrino, con Oscar Isaac. Junto a éstas, había otra cinta que el actor tenía en su agenda y que iba a protagonizar con Vanessa Kirby en 2021, llamada Suddenly.

Esta película vio la luz en 2023 bajo la dirección de Thomas Bidegain, pero sin rastro de ambos actores. En su lugar, la encabezaban Gilles Lellouche y Mélanie Thierry. Pero, ¿por qué Gyllenhaal y Kirby abandonaron el proyecto?

Vanessa Kirby | Getty Images

Según la revista francesa Technikart, el intérprete de 43 años fue el principal culpable de ello, tras liarla en el set con su comportamiento errático, comentarios despectivos hacia los franceses y constantes exigencias y reescrituras de guion.

Este medio entrevistó al director de la cinta, que aseguró que las que iban a ser sus estrellas, leían los guiones imitando el acento de Pepe le Pew, la mofeta de los Looney Tunes: "Fue un poco humillante, pero pensé que lo hacían para perder la timidez entre ellos".

Tras innumerables desplantes con sus compañeros, la producción se canceló ascendiendo las pérdidas a 26 millones de dólares. La película ahora se titula Soudain seuls, como la novela en la que se basa y se estrenó el pasado diciembre en Francia.

Después de toda la controversia surgida, Bidegain se ha pronunciado a Variety, aclarando que el proyecto no salió adelante por "diferencias creativas", en lugar de por un comportamiento poco profesional por parte de Gyllenhaal.

El director francés Thomas Bidegain | Getty Images

"Querían más y más cambios. Es normal que haya cambios en el guion antes del rodaje, pero esto fue diferente. Cada uno de nosotros tenía nuestra propia idea de cuál era el mensaje de la película. Intenté suavizar las cosas varias veces, y luego me di cuenta de que no iba a funcionar, así que tuve que parar", explicó.

También ha afirmado que, al contrario a lo que sugiere el artículo francés, la empresa que financió Suddenly, Studiocanal, no perdió 26 millones de dólares ya que no estaba en producción cuando los actores se marcharon.

"La gente no entiende cómo se hace una película. No estábamos rodando y no estábamos en preproducción. Faltaban ocho semanas para la fecha del rodaje".

Sobre las reescrituras del guion, el cineasta galo aseguró que Gyllenhaal "enviaba el guion actualizado cada semana y tenía un agradable intercambio con David Lindsay-Abaire, quien estaba trabajando con Jake en el desarrollo". El intérprete se había convertido en productor de la película.

"Es una experiencia muy extraña cuando trabajas con un actor-productor que no tiene la misma visión que el director", dijo, al contrario que en Francia y la cultura cinematográfica europea.