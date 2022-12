El productor de 'Mamma Mia!' confiesa que hay un plan para hacer una tercera película ¿con Meryl Streep?

'Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you?'... Si tú también has leído esto cantando, lo que tenemos que contarte te va a gustar.

'Mamma Mia!' marcó a toda una generación, pues aquellos que crecieron escuchando las canciones de ABBA no podían creerse que verían su adolescencia en la gran pantalla.

Pero el musical protagonizado por Meryl Streep y Amanda Seyfried fue mucho más que la nostalgia de una generación, pues durante años ha seguido siendo una referencia imposible de ignorar.

'Mamma Mia' | Universal Pictures

Tras su primer gran estreno en 2008 vino un segundo en 2018, pero tras 'Mamma Mía! Una y otra vez' la historia no siguió. Ahora, el directo de la secuela, Ol Parker, ha decidido hacer una gran declaración.

Y es que según el director, Judy Craymer, la productora detrás de las dos partes, siempre tuvo en mente hacer una tercera entrega, pues concebía 'Mamma Mia!' como una trilogía.

"Sé que hay hambre por una tercera (película) y sé que ella tiene un plan. ¿No sería increíble?", comentaba en un encuentro con 'ScreenRant'.

La saga 'Mamma Mia!' recaudó mas de 800 millones de dólares entre ambas películas, lo cual supuso un gran éxito para la productora, y lo cual facilitaría el desarrollo de una tercera película del drama musical ambientado en las islas griegas.

'Mamma Mia!' | Universal Pictures

¿Qué podría pasar en 'Mamma Mia! 3'?

Lo más probable es que, si se da una tercera película, se explore la relación de Sophie con su bebé y el vínculo madre-hijo, al igual que en la primera entrega hacía mucho hincapié en el vínculo madre-hija de Sophie y Donna.

Por lo tanto veremos una versión diferente, probablemente más madura y sin la presencia de Mery Streep, aunque se espera que otros participantes del elenco como Stellan Skarsgard y Colin Firth sí estén más presentes en el film.