¿Ha revelado Taylor Swift el nombre de la cuarta hija de Blake Lively en su nuevo disco? Ryan Reynolds responde

La amistad de Taylor Swift con el matrimonio de Blake Lively y Ryan Reynolds es una de las más duraderas de Hollywood y a los fans les encanta verles juntos.

La relación es tan estrecha que Swift está muy unida a las hijas de la pareja, a las que se les ha visto abrazando en alguno de sus conciertos e incluso son protagonistas de algunas de sus canciones.

Ya cuando su primera hija era muy pequeña, Taylor utilizó la voz de James diciendo "Gorgeous" para su canción del mismo nombre en el disco Reputation.

Pero la locura llegó más recientemente con Folklore, cuando la compositora utilizó los nombres de las tres niñas de Blake para sus personajes ficticios, James, Inez y Betty, revelando además al mundo que Betty era el nombre de la tercera pequeña, en la trilogía del disco: the 1, betty, y august.

El año pasado, Blake dio a luz a su cuarto bebé, que se cree que también es una niña porque Ryan ha continuado diciendo "mis hijas" y que es un "girl dad". Pero no se sabe ningún detalle sobre ella y menos su nombre, algo que ha hecho que los swifties y hasta los medios teoricen si su nombre volverá a estar escondido en sus temas.

Pero teniendo en cuenta el ritmo al que Taylor Swift saca discos, no damos a basto para las especulaciones. Muchos estaban seguros de que el nombre de la Baby Reynolds era Daisy Mae, nombre que menciona fuera de contexto Swift en su canción 'You're on Your Own, Kid', en el álbum Midnights.

Ahora, ha publicado un nuevo doble disco, The Tortured Poets Department, y en un programa en directo han preguntado directamente a Ryan Reynolds si podemos esperar el nombre de su hija escondido entre sus letras.

"Podrías decirnos el nombre de tu cuarta hija... lo cual sé que no vas a hacer, pero sabemos que Taylor Swift los está revelando en sus letras, así que... Solo dinos esto: ¿aparece el nombre del cuarto bebé en el nuevo disco?", le preguntan.

"Nosotros siempre esperamos a que Taylor nos diga cuál va a ser el nombre del bebé", responde Reynolds con su habitual sentido del humor, arrancando una carcajada general.

"Y, bueno, diremos esto: aún estamos esperando, así que, Taylor... igual podrías ir empezando, ya sabes. A ver sabemos que es una ávida escritora, quiero decir, ¿qué estamos haciendo aquí? Y perezosa no es una palabra que relacionaría nunca con Taylor", comenta, demostrando el cariño que se tienen, pero saliéndose por la tangente con mucho talento.

Si, de hecho, fuera cierto que el nombre de la pequeña se esconde en el álbum, las posibilidades podrían ser Chloe, Sophia, Clara, Lucy, Hannah, Robin (más improbable ya que es el nombre del hijo de su productor Aaron Dessner) o Aimee (aún más improbable ya que es una canción dedicada a Kim Kardashian).