Pedro Pascal se sincera sobre querer hijos y por qué no habla de su vida sentimental: "Es muy complicado de llevar"

Pedro Pascal es una de las grandes sensaciones de Hollywood. Una figura que, mires por donde mires, parece estar observándote desde la marquesina de un autobús, anunciando su próximo estreno. Está de moda y el público lo agradece.

Sin embargo, la vida amorosa de quien interpretara a Oberyn Martell sigue siendo un misterio por resolver. El actor ha sabido ocultar todo lo relativo a sus relaciones sentimentales, pero no se considera una persona que proteja más de la cuenta su privacidad. Todo lo contrario, según su punto de vista.

"Siempre me deja desconcertado cuando me identifican en cualquier medio como una persona muy reservada", comenta el protagonista de The Last of Us, "es lo contrario a lo que soy". Es más, afirma "no ser nada privado con mi vida privada".

Pedro Pascal en Cannes | Reuters

Entonces, ¿cómo se explica que en el mundo en el que vivimos no se tenga constancia de su vida sentimental? El propio Pedro explica que "las relaciones personales son muy complicadas de llevar". De hecho, no habla exclusivamente de su caso, comentando que lo son "incluso cuando no tienen grandes focos sobre ellas", según recoge Vanity Fair.

Ahora bien, Pascal sí tiene en mente un futuro familiar: "Sueño con llevar al cine a mis hijos, como mis padres me llevaban a mí", comenta. "Supongo que es la vía rápida para tener una persona interesante, que casualmente sería mi hijo, con quien ver lo que me apetezca ver".

Lo que sí sabemos de Pedro Pascal es que su carrera va viento en popa. Con su incorporación al MCU, promete ser uno de los líderes de esta nueva fase de Marvel. Porque sí: el nombre de Mr. Fantástico le viene como anillo al dedo.