EL ACTOR A FAVOR DE LOS DERECHOS TRANS

Pedro Pascal vuelve a cargar contra J.K. Rowling y su transfobia: "Los acosadores me dan asco"

Pedro Pascal se ha sincerado sobre el trasfondo del comentario que publicó en redes sociales contra J.K. Rowling. El actor de The Last of Us tachaba de "perdedora" a la escritora por su transfobia.