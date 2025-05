David Tennant quería interpretar a Reed Richards en Los 4 Fantásticos antes de Pedro Pascal: "Han ido en otra dirección"

A muchos fans de Marvel les emocionó saber que el encargado de dar vida a Reed Richards en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos no iba a ser otro que Pedro Pascal.

El actor chileno es una de las estrellas del momento y parece estar omnipresente en las pantallas. Blockbusters como Gladiator II, películas como Materialistas o Eddington, series como The Last of Us o hasta cintas de animación y anuncios son buena prueba de ello.

Sin duda, el intérprete será un reclamo para la película de la primera familia de Marvel cuando se estrene el próximo 25 de julio, pero antes de él había otro actor que se postuló para el papel: David Tennant.

El actor David Tennant | Gtres

El británico, conocido por Doctor Who, Broadchurch, Harry Potter o Good Omens, ha revelado que quiso ser el próximo Sr. Fantástico.

"En cuanto a superhéroes, tenía en la mira a Reed Richards y, por desgracia, parece que han ido en otra dirección. Aunque si tiene que ser alguien, me alegra mucho que sea Pedro Pascal", ha señalado en una charla en la ComicCon de la MCM en Londres, según ha recogido ComicBookMovie.

"Me hubiera gustado mucho ser Reed Richards, me encantaría poder hacer todo eso", dijo en referencia a su poder elástico. "Así que seguiré con eso aunque ya no esté disponible, aunque creo que pasará un tiempo antes de que pueda volver a intentarlo, por desgracia", lamentó.

Imagen de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Marvel

"Creo que Pedro Pascal es genial. Me alegra muchísimo que exista", añadió.

Tennant no es el único actor que sonó para el papel. A la ya conocida preferencia de los fans por John Krasinski (y su breve paso por Doctor Strange en el multiverso de la locura), el actor Rahul Kohli fue otro de los candidatos.