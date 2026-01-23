Darth Maul vuelve de entre los muertos para causar el caos en el tráiler de su propia serie de Star Wars

El estreno de Star Wars: La amenaza fantasma supuso una decepción para buena parte de los espectadores. Por aquel entonces, la saga venía de un Darth Vader aterrador y, a excepción de los adorables ewoks, habían mantenido un tono relativamente adulto durante las tres entregas originales. Por eso, ver a Anakin de niño o a Jar Jar Binks con sus torpezas supuso un choque que despertó, por primera vez en la historia, el odio en la comunidad de fans.

Darth Maul en Star Wars. La amenaza fantasma | Lucasfilm

Ahora bien, si hubo algo que hizo que todo el mundo se pusiera de acuerdo, eso es que Darth Maul era un más que digno villano en la entrega. El personaje protagonizó una de las peleas más idolatradas en toda la franquicia y no fueron pocos los que soñaron con verlo de nuevo tras ser cortado por la mitad.

Tanto ruido se hizo en su día que George Lucas, junto a su padawan Dave Filoni, optó por resucitarlo en la serie animada The Clone Wars. Desde su cuarta temporada, el ex aprendiz de Darth Sidious se convirtió en una figura recurrente; tanto como para ser el antagonista principal al final de la serie.

Darth Maul en The Clone Wars | Disney+

También hizo acto de presencia en Star Wars Rebels, donde la audiencia pudo conocer su desenlace en las arenas de Tattoine. Incluso tuvo un breve cameo en una producción de acción real, concretamente en el spin-off de Han Solo.

Puesto que no todos ven el extenso universo de Star Wars al completo y la cinta sobre Han Solo pasó sin pena ni gloria, una serie sobre Darth Maul sin duda sorprende al público menos experimentado. Por lo que nunca viene mal hacer un repaso.

¿Cómo resucita Darth Maul?

En realidad, no resucita porque no muere. Y es que, tras caer al vacío, cortado en dos partes, Maul sobrevive a duras penas. Se hace un esqueleto mecánico con patas arácnidas y, poco a poco, va perdiendo la cabeza. Sin embargo, su hermano Savage Opress lo encuentra, lo lleva con la secta de brujas en la que se crio y recupera todo su poder.

Darth Maul y Savage Opress en The Clone Wars | Lucasfilm Animation

Si bien su eterno enemigo sigue siendo Obi-Wan, Maul tiene que luchar contra su antiguo maestro. Al hacerlo, su hermano pierde la vida y el villano se ve obligado a huir. Momento en el que se une a los Mandalorianos para convertirse en su líder.

Tras una lucha en Mandalor, Maul vuelve a perder su estatus y es capturado por los clones. Pero, durante la Orden 66, se libera y planta cara a Ahsoka (la padawan de Anakin). Tras una batalla de sables digna de recordar, el villano es derrotado; aunque, una vez más, escapa.

¿Y ahora?

Así pues, llegamos a su nueva serie animada. Star Wars: Maul - Señor de las sombras continúa la historia justo dónde se quedó. Con un Maul huyendo del Imperio para forjar su nuevo lugar en el mundo.

En la película de Han Solo se reveló que el personaje era un capo de la mafia y este es precisamente el objetivo de la serie: Contar su ascenso (o descenso, más bien) a los infiernos del crimen galáctico.

Darth Maul en Star Wars. Maul - Señor de las sombras | Disney+

El primer tráiler ha dejado claro que, por mucho que sea de animación, la serie pretende mantener un tono adulto. La violencia gráfica es evidente ya en esta pieza promocional y los fans han respirado tranquilos, sabiendo que el Maul que conocieron seguirá manteniendo su esencia.

El Imperio, los inquisidores, los mandalorianos o incluso una joven padawan que podría desviarse de un camino luminoso cada vez más teñido de rojo son algunos de los elementos clave del tráiler. El cóctel perfecto para todos aquellos que nunca tienen suficiente de este universo en constante expansión.

La serie está prevista para el 6 de abril de 2026, con estreno directo en Disney+. Una nueva entrega que se une a The Clone Wars, Crónicas de Star Wars y La Remesa Mala; todas ellas muy queridas entre quienes se animan a explorar una galaxia muy, muy lejana fuera del live action.