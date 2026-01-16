Star Wars cambia de rumbo: La responsable de las secuelas cede la presidencia de Lucasfilm al creador de The Mandalorian

Cuando George Lucas anunció que vendía su compañía a Disney, los fans aplaudieron estruendosamente. Esto ocurría en 2012, una época en la que las precuelas de Star Wars todavía eran odiadas por buena parte de la comunidad y cada vez que Lucas tocaba las cintas originales le llovían críticas; por mucho que esto ahora parezca un tiempo muy, muy lejano.

A partir de entonces, Kathleen Kennedy tomó los mandos de la productora y anunció una nueva trilogía. Era la opción más segura, a fin de cuentas tenía una dilatada experiencia en las principales sagas de Lucasfilm, desde que se uniera a Lucas en Indiana Jones y el Templo Maldito.

Niels Arestrup,Steven Spielberg y Kathleen Kennedy | Gtres

Si bien es cierto que el Episodio VII se ganó el favor de la mayoría de los espectadores y de la crítica, el furor por las secuelas fue perdiendo fuerza con cada estreno. El Episodio VIII fue duramente criticado (e incomprendido) por muchos fans, el spin-off de Han Solo resultó ser todo un fracaso y, con El ascenso de Skywalker, pocos mantenían su fe en la trayectoria de Disney.

No obstante, mientras la gran pantalla hacía cada vez más pequeña la relevancia de la saga, la televisión hacía lo contrario. The Mandalorian está considerado como uno de los productos favoritos por la audiencia, tanto como para concluir la historia de Djarin y Grogu en los cines.

Pero este triunfo no solo se materializaba en el live-action. Star Wars: Rebels, la temporada final de The Clone Wars y The Bad Batch hicieron de la animación un formato con infinitas posibilidades para la franquicia.

Darth Maul en The Clone Wars | Disney+

Pero, ¿qué tienen en común todos estos proyectos? A Dave Filoni.

Dave Filloni es el verdadero padawan de George Lucas, que se formó a su lado antes incluso de la era Disney, y entiende a la perfección este universo. De hecho, su serie Ahsoka es una de las pocas de Star Wars que tendrá segunda temporada, sumando otro éxito a su carrera.

dave filoni | Cordon Press

Ahora, cuando la saga se encuentra en uno de sus peores momentos, Lucasfilm ha tomado la decisión de cambiar de líder. Kennedy cede su puesto a Filoni, quien asume la presidencia para reconducir la franquicia al lado luminoso.

"Mi pasión por la narrativa se forjó con las películas de Kathleen Kennedy y George Lucas. Nunca imaginé que tendría el privilegio de aprender el oficio de cine de ambos", dice Filoni en un comunicado de la web de Star Wars: "Estoy increíblemente agradecido a Kathy, George, Bob Iger y Alan Bergman por su confianza y la oportunidad de dirigir Lucasfilm en este nuevo puesto, haciendo un trabajo que realmente amo".

Asimismo, Kennedy se ha despedido de la presidencia recordando estos 14 años de trabajo: "Ha sido un verdadero privilegio pasar más de una década trabajando junto al extraordinario talento de Lucasfilm. Su creatividad y dedicación han sido una inspiración, y estoy profundamente orgulloso de lo que hemos logrado juntos".

Star Wars | Lucasfilm

Así pues, con la película de The Mandalorian and Grogu y Star Wars: Starfighter en marcha, Filoni tiene la ardua misión de hacer que el universo de Lucas brille como antaño.

Son muchos los proyectos que se habían quedado en el cajón durante estos últimos años y, si alguien es capaz de guiar la saga por el camino correcto, ese es el ahora Maestro Dave Filoni.