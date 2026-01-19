Buenas noticias para los fans de Star Wars: La película más esperada de la saga podría volver a ponerse en marcha

Cuando el mundo estaba convencido de que Star Wars había llegado a su fin una vez cumplida la venganza de los Sith, Disney echó mano de talonario para demostrar lo equivocados que estábamos. Corría el año 2012 cuando la Casa del Ratón adquiría Lucasfilm y George Lucas cedía el testigo de su saga más emblemática.

Por aquel entonces, la franquicia se enfrentaba a la ardua tarea de recuperar a todos aquellos fans que se bajaron cuando Jar Jar Binks, los midiclorianos y una arena molesta rompían por completo las expectativas. Un reto que bien supo cumplirse con El despertar de la Fuerza en 2015.

Harrison Ford en Star Wars: El despertar de la Fuerza | Lucasfilm

Este éxito se vio acompañado de la unanimidad que cosechó Rogue One ante el público y la crítica. Sin embargo, cuando Rian Johnson continuó la historia de J.J. Abrams, la trayectoria forjada hasta el momento se rompió por completo. Los últimos Jedi, incomprendida como ninguna otra entrega en la saga, recogió una cantidad insospechada de odio. Y, como bien se sabe, el odio es el camino hacia el Lado Oscuro.

Cuando la cinta sobre Han Solo fracasó en taquilla, la directiva de Lucasfilm cambió de rumbo para estrellarse a la velocidad de la luz. No solo despidió a Colin Trevorrow para devolver el Episodio IX a J.J. Abrams, perdiendo a los fans y los críticos en el camino, sino que se vieron obligados a sacar la franquicia de las grandes salas durante un largo tiempo.

Algo muy diferente ocurría en la pequeña pantalla. A pesar de algunos fracasos, como The Acolyte o la esperadísima serie de Obi-Wan Kenobi, la recepción de la mayoría de las producciones televisivas fue más que celebrada. Andor, The Mandalorian, la temporada final de The Clone Wars o Ahsoka son tan solo algunos ejemplos de ello.

Primer tráiler de 'The Mandalorian', la serie original de 'Star Wars' con Pedro Pascal | Disney

A pesar de que todo apuntaba a un resurgir de las cenizas con el estreno de The Mandalorian y Grogu en cines, así como la cinta de Ryan Gosling Star Wars: Starfighter, Lucasfilm ha dado un giro de 180º. La presidenta desde la compra de Disney Kathleen Kennedy ha cedido su puesto al padawan de George Lucas, Dave Filoni, responsable de muchas de las series actuales.

Entre todos los cambios que se avecinan, hay uno que ha interesado especialmente: La resurrección del proyecto sobre Ben Solo, el personaje encarnado por Adam Driver.

Hace unos meses, se reveló que Steve Soderbergh (Ocean's Eleven) tenía un guion de Scott Burns en el que se abordaba el destino del hijo de Han Solo después del Episodio IX. Si hay algo en lo que los fans están de acuerdo sobre las secuelas, es que Kylo Ren se merecía mucho más que su final en El ascenso de Skywalker. Por eso, este proyecto pronto se hizo viral y la comunidad de Star Wars pedía a gritos que se hiciera realidad.

Adan Driver en Star Wars | Lucasfilm

"Steve Soderbergh y Adam Driver presentaron un guion escrito por Scott Burns" ha dicho ahora Kennedy: "Fue simplemente genial". Sin embargo, por "genial" que pudiera resultar este regreso de Ben Solo, la realidad es que la responsable de la compañía lo mandó a un cajón junto a otros tantos proyectos.

La trilogía de Rian Johnson, la película de Taika Watiti, el guion de James Mangold, la entrega de Patty Jenkins... No son pocas las historias que se estaban preparando en los despachos y que, por una razón u otra, se abandonaron.

"Todo es posible si alguien está dispuesto a arriesgarse", concluye Kennedy sobre el proyecto de Soderberg y Adam Driver en Deadline. Unas palabras que corroboran que la cinta no está descartada; menos ahora que Filoni, tan dado a regalar a los fans aquello que más desean, está a cargo de las decisiones del futuro de Star Wars.

dave filoni | Cordon Press

Sea como sea, estamos a varios años vista de que esta película se haga realidad. Por el momento, Filoni tiene la misma misión que ya tuvo Kennedy en 2012: buscar el modo de que Star Wars sea relevante una vez más.

Una nueva esperanza para la franquicia que, al igual que los Jedis, pretende retornar a la cima de la industria.