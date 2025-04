Pedro Pascal apoya en público a las mujeres trans con este significativo gesto en el estreno de Thunderbolts en Londres

Pedro Pascal acaba de estrenar la segunda temporada de The Last of Us, donde da vida a Joel. Ahora el actor ha salido a apoyar a las mujeres trans del colectivo LGBTQ+ durante el estreno en Londres de la próxima película de Marvel, Thunderbolts*.

Actualmente, la situación de las personas transgénero está dando mucho de qué hablar en Reino Unido desde que el tribunal supremo confirmó cómo deben interpretarse los términos "mujer" y "sexo" dentro del marco legal de la Ley de Igualdad de 2010.

Este veredicto implica que, en ciertos contextos, las personas transgénero, incluso aquellas con certificado oficial de cambio de género, podrían ser legalmente excluidas de espacios designados para un solo sexo, como baños o vestuarios.

Pedro Pascal en la alfombra roja del estreno de Thunderbolts* en Londres | Reuters

Ante esta situación, Pascal no ha dudado en poner su grano de arena y usar su estatus para visibilizar este problema con una camiseta del diseñador estadounidense Conner Ives donde aparece escrita la frase: "Protect the dolls", en español "protege a las muñecas". El término "dolls" ha sido acuñado por la comunidad LGBTQ+ para referirse de forma cariñosa a las mujeres transgénero.

Ives ha revelado en una entrevista con The New York Times que quería utilizar el mundo de la moda para lanzar un mensaje sobre temas políticos transgénero que está cobrando especial relevancia en Estados Unidos y Reino Unido: "Hoy en día, ¿qué es más omnipresente que una camiseta gráfica?", expone.

Pascal ya ha mostrado en más de una ocasión su apoyo a los derechos trans, especialmente acompañando a su hermana,Lux Pascal, quien hizo pública su identidad como mujer trans en 2021. Ambos han aparecido juntos en varias alfombras rojas de eventos importantes, como en los Emmy 2024.

Pedro Pascal con su hermana Lux Pascal en los Emmy 2024 | Reuters

Los fans del actor han elogiado su apoyo a la comunidad transgénero a través de las redes sociales, escribiendo: "Pedro Pascal no solo aparece en pantalla, sino que se presenta para la gente. "Protect the Dolls no es moda, es solidaridad intrínseca".

Otro usuario comenta: "Pedro Pascal con una camiseta de protege a las muñecas en el Reino Unido tras la sentencia de la semana pasada. ¡Menudo hombre!"