The Last of Us temporada 2: Conoce a los nuevos personajes de la serie

Ya se ha estrenado el primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us, donde podemos encontrar varios personajes nuevos que se entrelazarán con las historias de los protagonistas de la serie, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey).

Basada en el exitoso videojuego The Last of Us, esta nueva temporada explora los eventos de la segunda parte del juego. Con un salto temporal de cinco años, los protagonistas se encuentran ahora en el pueblo invernal de Jackson, logrando sobrevivir a un aterrador y peligroso viaje a través del país.

En el videojuego original, la amenaza que pesa sobre la comunidad apenas se explora en profundidad. Por eso, el creador de la serie, Neil Druckmann, ha señalado que aprovechará esta nueva entrega para ahondar en ese aspecto mostrando qué pasaría si los infectadosconsiguieran entrar en el pueblo.

En esta nueva temporada podremos ver cómo ha evolucionado el vínculo entre Joel y Ellie y cómo se han relacionado con los nuevos personajes que se han incorporado a la historia.

Abby (Kaitlyn Dever)

Kaitlyn Dever como Abby en la temporada 2 de The Last Of Us | Max

Originalmente, la actriz iba a interpretar a Ellie en la película de The Last of Us que nunca se llegó a realizar. Al no materializarse el proyecto, Neil Druckmann decidió llamarla para que interpretara a Abby en esta segunda temporada de la serie. En esta entrega, su personaje se convierte en el antagonista con la misión de vengar a un ser querido, seguida por un séquito que la apoya en su camino.

Isaac (Jeffrey Wright)

No es la primera vez que Wright se enfrenta a una trama postapocalíptica; ya lo hizo en Westworld y en Los juegos del hambre. Además, cabe destacar que el actor ya está familiarizado con el personaje de Isaac al ser quien le dio voz en el videojuego.

Isaac es un exmarine que dirige el Frente de Liberación de Washington (WLF), una milicia que busca la guerra contra los Serafitas.

Dina (Isabela Merced)

Merced da vida a Dina, la mejor amiga de Ellie dentro de Jackson, que posteriormente derivará en un interés amoroso. Según HBO, la admiración de Dina por Ellie "será puesta a prueba por la brutalidad del mundo que habitan".

Jesse (Young Mazino)

La estrella del drama de Netflix Beef, Young Mazino, encarna a Jesse, quien es el líder de la comunidad de Jackson. Este personaje tiene un fuerte vínculo con Diana y Ellie, queriendo protegerlas en todo momento.

Kat (Noah Lamanna)

La actriz canadiense Noah Lamanna llega a esta nueva temporada con uno de los papeles más destacados de su carrera. En la serie, interpreta a Kat, la exnovia de Ellie, con quien debe convivir en Jackson.

Manny (Danny Ramírez)

La estrella de Marvel, quien interpretará a Falcon en Avengers: Doomsday se une al elenco de The Last of Us para dar vida a Manny, un leal soldado de Isaac que acabará por unirse a Abby en su cometido.

Gail (Catherine O'Hara)

La estrella de Schitt's Creek interpreta a Gail, un personaje exclusivo de la serie que no aparece en el videojuego original. En la trama, Gail se desempeña como la terapeuta de Joel en Jackson para ayudarle a entender por qué Ellie lo está ignorando.