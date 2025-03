Pedro Pascal comparte cómo The Last of Us cambió su vida: "Nunca volverá a suceder"

No hay duda que Pedro Pascal es uno de los actores más populares de los últimos años, apareciendo en series como The Mandalorian, Narcos y protagonizando películas como la próxima de Los 4 Fantásticos o Gladiator II.

Pero quizás su papel más importante ha sido el de Joel en The Last of Us. La adaptación televisiva del popular videojuego ha sido crucial no solo para la carrera de sus protagonistas, sino también para sus vidas personales, tal y como confesó Bella Ramsey tras diagnosticada con autismo gracias a rodar la serie.

Ahora ha sido el propio Pascal quien ha asegurado que la serie le ha cambiado la vida. En una conferencia de prensa señaló que "este trabajo definitivamente abrió un nuevo capítulo en mi vida de una manera profunda".

Pedro Pascal | Gtres

"Creo que fue por la experiencia personal que tuve al hacer la serie. Y luego, por supuesto, la acogida que tuvo a la altura de su profunda importancia para todos nosotros, algo poco común. Nunca volverá a suceder", señaló según ha recogido People.

La temporada 2 de The Last of Us se estrena en Max el 13 de abril y, junto a Pascal Ramsey, repiten Grabriel Luna y Turina Wesley como Tommy y María. Además, se unen al reparto los actores Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Danny Ramirez o Young Mazino o Catherine O'Hara.