Paul Mescal impresiona con su musculado físico y Pedro Pascal se llena de sangre en las fotos oficiales de Gladiator 2

Gladiator 2, la esperada secuela de la icónica película dirigida por Ridley Scott en el año 2000, está en pleno apogeo de su producción y los fans están ansiosos por ver cómo se desarrollará la historia décadas después de los eventos de la primera entrega.

Paul Mescal, conocido por su papel en Aftersun, y Pedro Pascal, el actor mundialmente conocido por su papel en la serie The Last of Us o Juego de Tronos, serán los encargados de protagonizar esta secuela siguiendo el legado de Russell Crowe y su icónico Máximo Décimo Meridio.

Las primeras imágenes oficiales de Gladiator 2 han sido reveladas recientemente ofreciendo un emocionante vistazo a Paul Mescal y Pedro Pascal en sus respectivos roles. Mescal ha sorprendido a los fans con su impresionante transformación física, luciendo más musculoso que nunca para su papel como Lucius.

En una de las fotos compartidas por Vanity Fair, Mescal aparece sin camisa mostrando su musculatura mientras sostiene una espada y listo para el combate. Su dedicación al papel es evidente, y su transformación física refleja el intenso entrenamiento al que se ha sometido.

Por otro lado, Pedro Pascal como el general romano Acacio, aparece en una escena dramática, aparentemente magullado. Las imágenes muestran a Pascal sucio y cubierto de heridas aparentes, sugiriendo su participación en una violenta batalla.

En otras imágenes adicionales revelan a Denzel Washington, vestido con ropas doradas, interpretando a un antiguo esclavo que ha ascendido hasta convertirse en un rico comerciante. Joseph Quinn, conocido por Stranger Things, aparece con una peluca como el coemperador Caracalla, mientras que Fred Hechinger, reemplazando a Barry Keoghan, es visto como el coemperador Geta. Además, algunas imágenes podrían insinuar el retorno de Connie Nielsen como Lucilla, con la actriz retomando su rol en la secuela más de veinte años después de la película original.

La fecha de estreno de la película está prevista que llegue a los cines el próximo 22 de noviembre. Estas imágenes prometen una secuela tan intensa y épica y con actuaciones dignas del nivel de la primera película.