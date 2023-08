Paul Mescal comparte su reacción al ver por primera vez a Pedro Pascal antes del rodaje de 'Gladiator 2': "Demasiado miedo"

La secuela de 'Gladiator' más de 20 años después de su estreno fue una noticia que cogió por sorpresa a sus fans, aunque lo cierto es que Ridley Scott lleva empeñado en ella desde hace un tiempo. Recientemente, cumplió su palabra y la producción se puso en marcha, con un aparatoso accidente incluido.

Al frente de ella ya no estará Russell Crowe, harto de que le pregunten por detalles de la película. Quien sí estará será Paul Mescal tras su nominación al Oscar a Mejor Actor en la pasada edición por 'Aftersun'.

El actor irlandés se está haciendo un nombre en Hollywood más allá de 'Normal People' y durante este y el próximo año estrenará 'Foe' junto a Saoirse Ronan' o 'Strangers', con Andrew Scott.

Paul Mescal | GTRES

Según sus palabras en una entrevista con Esquire, el intérprete ha admitido que 'Gladiator 2' es la película más grande que ha hecho hasta ahora, que le tiene "estresado": "Es la más importante que he hecho. Me siento muy emocionado, pero es difícil alejarse un poco del legado de la película. Creo que está muy bien escrita y rinde homenaje a la primera, pero es algo en lo que creo que puedo entrar y hacerla mía cómodamente".

A pesar de la magnitud del proyecto, hubo una situación que paralizó especialmente al actor: conocer a Pedro Pascal.

El protagonista de 'The Last of Us' está en el reparto de la cinta y Mescal ha contado que "tenía demasiado miedo de acercarme a él" cuando le vio por primea vez en un aeropuerto antes de confirmarse su presencia en el film: "Se acercó y era tan auténtico... Tengo muchas ganas pasar rato con él".

Junto a esta anécdota, también desveló un detalle de la trama. Y es que, se ha desligado completamente del personaje de Máximo y de Crowe: "No sé de qué hablaríamos. Me encantaría escuchar sus historias durante el rodaje, pero el personaje está totalmente separado".

El elenco lo completa Denzel Washington, Joseph Quinn o el regreso de Connie Nielsen.