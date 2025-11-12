Toy Story 5 lanza su primer tráiler: El terror se apodera de Woody y compañía ante el fin de la era de los juguetes

Toy Story cambió para siempre la historia de la animación, dando forma tridimensional a los dibujos a los que estábamos acostumbrados. Fue el punto de partida de una nueva manera de plantear este tipo de cine y, como tal, no es extraño que se trate de la franquicia más extensa de Pixar.

Si bien muchos pensaron que el final de la saga había llegado con la emotiva despedida de la tercera entrega, Toy Story 4 no tardó en hacerse realidad. Tras el éxito cosechado, la quinta película se confirmó y llegará a los cines el 19 de junio de 2026: 27 años después de la primera parte.

Pixar ya ha dejado ver el primer avance de la película con un tráiler de apenas 45 segundos. Más que suficiente como para entender quién será el nuevo villano de la saga: la tecnología. Y es que, al igual que le sucede a las nuevas juventudes, la dueña de los juguetes en la película parece haber encontrado su pasión lúdica en una Tablet.

Toy Story 5 | Pixar

"¿La era de los juguetes ha terminado?", rezan los títulos que van apareciendo a medida que los protagonistas tiemblan de miedo. Una pregunta que, como bien acostumbra a plantear Pixar, no es exclusiva de la ficción y millones de padres por todo el mundo se hacen a diario.

Si bien es cierto que la llegada de un juguete de última generación es precisamente el argumento de la Toy Story original, el cartel de la película deja entrever que la Tablet difícilmente se convertirá en un miembro más de la pandilla. Al menos en primera instancia.

La cinta estará dirigida por nada menos que Andrew Stanton, responsable de Bichos, Buscando a Nemo y Wall-e, así como muchos de los episodios de Stranger Things. Un experto en la compañía de animación que pretende devolver la franquicia a la cima del cine (al igual que sucede con cada entrega de la saga).

El tiempo pasa, las generaciones cambian y, sin embargo, Toy Story prevalece. En tan solo unos pocos meses, grandes y pequeños volverán a sentarse en las butacas para disfrutar de Woody, Buzz y compañía una vez más.