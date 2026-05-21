Rumer Willis revela por qué rompió con el padre de su hija y que quiere tener 8 hijos: "Voy a conocer a un hombre maravilloso"

Rumer Willis ha decidido romper el silencio sobre uno de los episodios más difíciles de su vida personal.

Tras confirmar en agosto de 2024 su ruptura con el músico Derek Richard Thomas, padre de su hija Louetta, la actriz de 37 años ha desvelado por fin cuál fue el detonante que la empujó a tomar la drástica decisión de abandonar una relación que ha calificado como "brutal".

Durante su sincera entrevista en el podcast The Inside Edit, presentado por la estilista de celebridades Maeve Reilly, Willis confesó que fue precisamente la boda de su amiga, celebrada en junio de 2024 en las Islas Caimán, el escenario donde todo cambió para ella: "Tu boda fue un momento decisivo para mí", le explicó directamente a Reilly. "Escuché tus votos y me di cuenta de que la situación en la que me encontraba nunca iba a ser así, por mucho esfuerzo que pusiera".

"Y yo estaba mirándoos a vosotros, llorando, abrazando a mi hija, y pensé: ¿sabéis qué? Necesito valorarme más a mí misma", recordó emocionada junto a su amiga. "Necesito irme, marcharme, por mucho miedo que tenga, y encontrar algo que se parezca a esto, porque quiero eso".

La actriz, que actualmente comparte la crianza de su pequeña de tres años, reconoció que el proceso "fue realmente duro y desafiante", pero se muestra optimista de cara al futuro: "Estoy muy orgullosa de mí misma, ¿sabes? Trabajo duro y estoy presente para mi hija, y es un gran privilegio. Es un gran privilegio ser madre. Me hace muy feliz".

Esta dolorosa andadura sentimental llega en un contexto familiar ya de por sí devastador para la familia Willis, volcada por completo en el cuidado de Bruce Willis tras su diagnóstico de demencia frontotemporal.

Su esposa, Emma Heming, se ha convertido en una auténtica referente, dedicándose a escribir libros y dar voz al impacto que causan estas patologías en los hogares, llegando incluso a tomar la durísima pero necesaria determinación de compartir que donará el cerebro del actor a la ciencia.

Demi Moore y Bruce Willis con sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis | Instagram Demi Moore

Rumer ha tenido que aprender a lidiar también con la soledad en su propia maternidad. Ella misma se mostró muy vulnerable en sus redes sociales al romper a llorar admitiendo que, aunque la relación con su hija no es difícil, "algunos días hacer todo sola puede serlo".

Sin embargo, la dureza de la experiencia no ha frenado sus ilusiones y asegura que ya visualiza casarse el próximo año: "Voy a conocer a un hombre maravilloso... voy a tener siete hijos más... Quiero tener ocho. ¡Estoy emocionadísima!"