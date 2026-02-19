Jennifer Aniston, una de las actrices más populares y observadas de Hollywood desde los tiempos de Friends, vuelve a estar en el foco mediático por su vida sentimental tras conocerse que mantiene una relación con el hipnotizador Jim Curtis. Después de años de exposición pública de sus romances, la actriz intenta ahora vivir esta nueva etapa con mayor discreción, aunque el peso de su pasado más famoso sigue muy presente.

Según varios informes recogidos por Rob Shuter, Curtis se sentiría "profundamente intimidado por la relación que Aniston mantuvo con Brad Pitt", con quien estuvo casada entre 2000 y 2005. A pesar de que ambos han seguido caminos separados desde su divorcio, su historia continúa siendo uno de los romances más icónicos de Hollywood, algo que, según fuentes cercanas, genera inseguridad en la actual pareja de la actriz.

La situación se habría intensificado en los últimos años, después de que Aniston y Pitt retomaran una relación cordial y se dejara ver públicamente su buena sintonía, como ocurrió cuando el actor asistió al 50 cumpleaños de la intérprete en 2019. Ese tipo de gestos, muy comentados por los fans, han mantenido viva la narrativa de "Brad y Jen" en la cultura popular.

Una fuente citada en el entorno de la pareja asegura: "Jim se siente profundamente intimidado: Brad Pitt no es solo un exmarido, es un icono cultural". Otra añade: "La narrativa de Brad y Jen nunca murió del todo; no es que Jim crea que esté compitiendo, pero el público sigue idealizando esa historia". Según estas mismas voces, Curtis intenta manejar la situación con madurez, aunque reconoce que no es fácil convivir con la constante comparación.

Jennifer Aniston y Brad Pitt en 2004 | Gtres

Mientras Hollywood sigue aferrado al mito de Brad Pitt y Jennifer Aniston, la actriz intenta construir una nueva etapa sentimental lejos de nostalgias, aunque no todos los fantasmas del pasado parecen tan fáciles de esquivar.