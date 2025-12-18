La nieta de Elvis Presley sería la madre del hijo que John Travolta tuvo con su difunta esposa Kelly Preston

John Travolta y Kelly Preston tuvieron tres hijos a lo largo de su vida. El primero de ellos, Jett, falleció a los 16 años. La hija mediana Ella Bleu Travolta tiene 25 años y el menor, Ben Travolta, está en plena adolescencia y es un calco de su padre.

Kelly Preston falleció en 2020 tras dos años padeciendo cáncer de mama. Tenía 57 años y dejó a John a cargo de sus dos hijos.

John Travolta con su mujer, Kelly Preston, y sus dos hijos Ella y Benjamin | Getty

Sin embargo, una información reciente ha puesto el foco en el actor. Y es que, tras una denuncia de los exsocios de Priscilla Presley, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, contra uno de los hijos de Presley, Navarone García, ha salido a la luz que el hijo pequeño de la pareja sería genéticamente de Riley Keough, nieta de Elvis.

En la denuncia, Kruse afirma que Michael Loockwood, exmarido de la madre de Riley e hija de Elvis, Lisa Marie Presley, contó que Travolta y Preston le pidieron una donación de óvulos a la propia Lisa Marie cerca de 2010 (año de nacimiento de Ben).

"Utilizaron previamente los óvulos de Lisa Marie para concebir", se afirma en la denuncia sobre las palabras de Lockwood en su día. Pero, fruto de las adicciones de la hija de Elvis y Priscilla, cambiaron de idea: "No querían usar los óvulos de Lisa Marie porque no querían óvulos con heroína".

Riley Keough y Priscilla Presley en los Emmy | Cordon Press

Así pues, Travolta y Preston habrían "orquestado un acuerdo" para que la donante fuera la hija de Lisa Marie, Riley Kenough: "Le dio sus óvulos a Travolta, para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo, Ben Travolta".

Por aquel entonces, Riley tenía 20 años. Una información que ha salido más de 15 años después de los acontecimientos; aunque, por el momento, ninguno de los implicados ha hecho declaraciones al respecto.

John Travolta con su hijo Ben | Gtres

"Esta demanda enmendada busca revelar la verdad, corregir el expediente y demostrar el trabajo realizado de buena fe para traer paz, resolución y estabilidad a la familia Presley", comentaron desde la defensa de Kruse y Fialko a Entertainment Weekly, quienes también se han hecho eco de lo detallado en la denuncia.

A pesar del silencio por parte de John y Riley, la madre biológica (y legal) de Ben sigue siendo Kelly Preston; mientras que la nieta de Elvis sería la madre en términos genéticos.