Revelada la causa de la muerte del director Rob Reiner y de su mujer tras haber sido asesinados

Las muertes de Rob Reiner y su mujer Michele Singer han sacudido la industria de Hollywood. El director era una de las figuras más queridas en el sector y la crudeza de las circunstancias ha sobrecogido al mundo.

Todo sucedió la madrugada del 14 de diciembre, cuando su hijo mediano Nick entró en la mansión de sus padres en Los Ángeles. Allí, presuntamente, acuchilló y degolló a la pareja. Poco antes se le había podido ver cerca del domicilio y, tras la alerta de su propia hermana, las autoridades lograron detenerlo.

Rob Reiner y su hijo Nick | Reuters

Ahora, tres días después de los acontecimientos, la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles ha hecho pública la causa de la muerte. De este modo, se ha confirmado que la pareja murió a causa de múltiples lesiones por objetos punzantes.

Asimismo, la causa de la muerte ha sido categorizada como homicidio y el lugar de fallecimiento su residencia. Por consiguiente, todos los datos que hasta el momento eran meras hipótesis, ahora han sido confirmadas de forma oficial.

Rob Reiner y Nick Reiner | Getty

Nick podría enfrentar cadena perpetua o incluso pena de muerte y los datos ofrecidos por la oficina forense corroboran la versión de las autoridades.

Por el momento, el presunto asesino sigue detenido y sin fianza. Mientas, tanto la familia como su círculo más cercano ha querido despedirse del director y su mujer, elogiando la gran labor humana y profesional que llevaron a cabo durante toda su vida.