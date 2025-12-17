Gwyneth Paltrow, arropada por sus hijos mientras Apple luce este vestido icónico que la actriz llevó en 1996

En los últimos meses, Apple y Moses Martin, hijos de Gwyneth Paltrow y Chris Martin, han ido ganando cada vez más presencia en el foco mediático coincidiendo con sus primeros pasos profesionales.

Moses acaba de lanzar su primer single con su banda, mientras que Apple comienza a consolidarse en el mundo de la moda.

Igual que Gwyneth ha acompañado de cerca a sus hijos en cada uno de estos momentos claves de sus carreras, ahora, son ellos quienes le devuelven ese apoyo, acompañando a su madre en un momento especial de la suya.

Gwyneth Paltrow, arropada por sus hijos en el estreno de Marty Supreme en Nueva York | Cordon Press

Los jóvenes estuvieron junto a Paltrow en el estreno en Nueva York de Marty Supreme, donde los tres posaron sonrientes en la alfombra roja. Pero la postal familiar no fue lo único que destacó frente a las cámaras.

Apple, de 21 años, ha llevado uno de los icónicos vestidos de su madre, replicando su look casi tres décadas después.

La joven ha elegido el elegante vestido negro de Calvin Klein que Paltrow usó originalmente en la premiere de Emma en 1996, combinándolo con un moño sofisticado y pendientes de diamantes.

La actriz de 53 años, por su parte, llevó un modelo negro con detalles de terciopelo y una enorme lazada en el hombro, completando un conjunto glamuroso para la ocasión.