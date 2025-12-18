Chris Hemsworth revela cómo "mantiene a raya" su relación con Elsa Pataky

Elsa Pataky y Chris Hemsworth llevan 15 años casados y, durante todo este tiempo, nunca han tenido reparo en mostrar públicamente lo enamorados que están. La pareja ha sabido compaginar sus exigentes agendas con su matrimonio y su vida familiar, junto a sus 3 hijos: India Rose, Sasha y Tristan.

Después de más de una década juntos, la complicidad entre ellos sigue intacta, pero también pasan por momentos "complicados". Ahora, Chris ha revelado cómo lidian con esas situaciones para conservar vivo el amor entre ambos.

"Creo que los momentos complicados han sido cuando todo ha sido trabajo, niños, y de repente el 'nosotros' en la relación es prácticamente inexistente. Simplemente estás gestionando la casa o la agenda familiar", explicaba el actor en el pódcast On Purpose con Jay Shetty.

"Elsa está libre en el trabajo, yo también, y luego es un caos con los niños, así que nos alejamos de todo eso y simplemente tenemos tiempo para los dos, creando espacio para cada uno en lugar de para el resto del mundo, que puede ser tan absorbente", añadía.

Cuando Shelter le preguntó sobre lo difícil que debía ser compaginar sus agendas de actores para pasar tiempo juntos, Chris respondía: "Creo que es difícil para cualquiera, realmente. Todo es relativo. Sí, es un desafío, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo funcionar".

"No tenemos excusas en cuanto al tiempo que podemos dedicarnos gracias al apoyo que recibimos gracias a nuestra situación", decía.

El actor de Thor ha revelado que lo que mantiene su relación tan sólida es "cuando hay humor, aventura, curiosidad, disposición para hacer el ridículo, autodespreciarse y todo eso".

"Siempre hay esa chispa y esa atracción, pero al final todo se reduce a amistad y compañerismo. En el momento en que se acaban los temas de conversación, cuando falta la curiosidad y el interés mutuo, es cuando se vuelve preocupante", aseguraba Hemsworth.

Chris Hemsworth con su mujer Elsa Pataky | Reuters

Además, ha señalado la importancia de "comprender que nunca se conocerán del todo y que seguirán intentando comprenderlo, a medida que intentan comprenderse mejor a sí mismos".

"Les permite perdonarse mutuamente. Les permite ser más compasivos el uno con el otro, les permite comprender mejor sus defectos y las versiones inferiores de nosotros mismos", concluía el actor. "Creo que eso nos ha mantenido a raya".