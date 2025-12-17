Billy Crystal vio los cuerpos de Rob Reiner y su mujer en el momento de su asesinato y ahora ha roto su silencio

La terrible muerte de Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, ha conmocionado al mundo. Ambos fueron asesinados, presuntamente, por su hijo mediano Nick, quien fue detenido días después de los hechos.

La hija pequeña de la pareja, Romy, encontró los cuerpos de Rob y Michele e inmediatamente alertó a las autoridades. Sin embargo, su segunda llamada habría sido al actor Billy Crystal. Y es que, el intérprete y el director compartieron una bonita amistad desde que se unieran a lo grande en Cuando Harry encontró a Sally.

Rob Reiner con Billy Crystal y Meg Ryan | Gtres

Así, Romy dio el aviso a Billy, quien se presentó en el domicilio de los Reiner junto a su mujer Janice para "despedirse"; según informaron fuentes cercanas a TMZ.

Poco después, el actor se unió a otras figuras ilustres de la industira que, como él, mantenían una estrecha relación con Rob. De manera conjunta redactaron una carta de despedida, incluyendo en la firma además de Billy a Martin Short, Albert Brooks o Larry David, entre otras.

"Ir al cine en una sala oscura llena de desconocidos que comparten una experiencia, riendo, llorando, gritando de miedo o presenciando un drama intenso sigue siendo una emoción inolvidable", comienza el comunicado: "Absorbiendo todo lo aprendido de su padre Carl y su mentor Norman Lear, Rob Reiner no solo fue un gran actor cómico, sino que se convirtió en un maestro de la narración".

El director de cine Rob Reiner | Reuters

"Ningún otro director tiene su alcance. De la comedia al drama, del falso documental al documental, siempre estuvo en la cima de su carrera. Cautivaba al público. Confiaban en él. Hacían cola para ver sus películas", escriben elogiando su cine.

"Su toque cómico era incomparable, su pasión por acertar con la música de los diálogos y su agudeza para afinar el drama era sencillamente elegante. A los actores, los adoraba. A los guionistas, los hacía mejores", continúa el escrito, poniendo así en valor cómo se relacionaba con sus compañeros: "Su mayor don era la libertad. Si tenías una idea, él te escuchaba y te integraba en el proceso. Siempre sentían que trabajaban en equipo. Estar en sus manos como cineasta fue un privilegio, pero eso es solo una parte de su legado".

Asimismo, han hablado de su vida personal, señalando que "Rob también era un ciudadano apasionado y valiente, que no solo se preocupaba por este país que amaba, sino que hacía todo lo posible por mejorarlo y con su amada esposa Michele, tenía la pareja perfecta".

El director de cine Rob Reiner y su mujer Michel Singer | Reuters

"Fuertes y decididos, Michele y Rob Reiner dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de nuestros conciudadanos... Juntos, formaban una fuerza especial: dinámicos, desinteresados ​​e inspiradores. Éramos sus amigos y los extrañaremos por siempre", sentencian sobre cómo fueron en vida.

El comunicado, compartido por The Associated Press, concluye evocando a una de las cintas más famosas de todos los tiempos que, ahora, cobra un duro significado: "Hay una frase de una de las películas favoritas de Rob, ¡Qué bello es vivir!: La vida de cada hombre toca la de muchos otros, y cuando no está, deja un vacío terrible, ¿verdad?. No tienes ni idea".

La industria de Hollywood llora la muerte de uno de los cineastas más queridos no solo por sus buenas películas, sino también por su forma de ser. Algo que las palabras de su círculo más cercano han sabido reflejar fielmente.