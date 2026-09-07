Zoe Kravitz y Harry Styles planean una boda íntima y "grandes fiestas": "Están encantados y felices"

Harry Styles y Zoe Kravitz continúan dando pasos firmes en su relación tras confirmarse su compromiso el pasado mes de abril.

A pesar de la enorme repercusión mediática que rodea a la pareja, ambos tienen muy claro cómo imaginan el día en que se den el "sí, quiero". Y es que buscan una ceremonia pequeña e íntima, pero combinada con "grandes fiestas" donde la música y el baile sean los verdaderos protagonistas.

Según ha revelado una fuente cercana en exclusiva para la revista PEOPLE, la pareja está abordando la organización de una forma muy natural: "Zoe y Harry quieren tener música en directo; es una parte muy importante de la boda para ellos. Además de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados".

A pesar de estar inmersos en sus exigentes carreras profesionales, están adoptando un enfoque relajado sin dejarse llevar por el estrés de los preparativos: "No son muy exigentes con los detalles de la boda. Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos".

Zoe Kravitz y Harry Styles | Getty

El entorno de la pareja asegura que ambos están "encantados de estar comprometidos" y que atraviesan una de las etapas más dulces de su vida: "[Son] una pareja muy sólida. Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble".

Sus amigos más cercanos sostienen que el exintegrante de One Direction está "más feliz que nunca, según sus amigos", destacando la complicidad que mantienen en el día a día: "Zoe lo apoya muchísimo, y siempre que ambos tienen tiempo libre, aprovechan para pasar juntos el mayor tiempo posible".

Los primeros rumores sobre su romance surgieron en agosto de 2025 tras ser fotografiados paseando del brazo por Roma y besándose en un conocido local de Londres.

Desde un primer momento, personas de su círculo comentaron a PEOPLE que la relación "parecía muy seria". De hecho, Kravitz fue de telonera en el inicio de la gira mundial del artista, Together Together, arrancada el pasado 16 de mayo en Ámsterdam.